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Віктор Андрусів Радник Міністра внутрішніх справ України

Майбутнє демократії і цифровий deep state

glavcom.ua
Українці пишаються своєю демократією
фото з відкритих джерел

Демократія виживає саме через можливість різних сил приходити до влади і йти з неї

Днями був Міжнародний день демократії. Якоюсь мірою ми причетні до цього свята, оскільки обороняємо не тільки нашу землю, а й нашу демократію і її свободу міняти владу. Останні рік перед війною я працював над книгою Майбутнє демократії, але війна на довго зупинила цю роботу. Тут хочу поділитись окремими думками з нагоди цього свята.

Демократія, без сумніву, перебуває під серйозною загрозою по всьому світу, і найбільше в епіцентрі – Старому Заході. Багато факторів на це впливає, але головним є популізм. Ризик повернення Трампа, прихід ультраправих в Німеччині, російські популісти в Угорщині і Словаччині – майже в кожній старій демократії виникають серйозні проблеми. Однак, перемога популістів сама по собі не є загрозою. Демократія виживає саме через можливість різних сил приходити до влади і уходити з неї. Основна загроза полягає в тому, що популісти намагаються зламати deep state «глибинну державу», яка є великою мірою охоронцем демократії. І якщо їм це вдасться ось тоді можна говорити про кінець демократії.

У книзі «Вища вірність», яку ми видали разом з Лабораторія, колишній директор ФБР Комі показує, як Трамп намагався зламати deep state, але йому не вдалося. Я думаю, що нове повернення Трампа буде вже куди більш ефективніше ніж попереднє. Тому злам deep state і є найбільшою загрозою демократії, оскільки розбалансування інститутів призведе до соціального і економічного краху, а це вже підстава для появи диктатур.

Тому працюючи на рішенням цієї проблеми, а також проблеми того, що в Україні взагалі немає deep state, ми побачили можливість збудувати його на основі цифрових технологій. Великою мірою вже сьогодні можна перебудувати виконавчу владу в форматі цифрового штучного інтелекту. Давайте подивимося це на прикладі.

Рада, обрана на виборах, ухвалює бюджет, в якому є строка про будівництво стадіону. Система ШІ бере цю статтю і на основі різних досвідів закупівлі будівництва стадіонів формує технічне завдання та виходить на закупівлі. Проаналізувавши компанії, що подались за показниками, система визначає переможця відповідно до ціни, досвіду, і кримінальних справ. Представники ради підписують договір з виконавцем. Далі на різних етапах реалізації будівництва – представники ради контролюють виконання і прийом робіт.

Що важливого в цьому прикладі. Ми зберігаємо демократію, як інструмент обирати владу у вигляді ради, але разом з цим вибори не призводять до битви за призначення міністрів, створення кормушок і так далі. Виконавчі інститути продовжують функціонувати підтримуючи демократію як цінність для суспільства.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: бюджет популізм війна демократія перемога

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