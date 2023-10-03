Стало відомо, хто з високопосадовців РФ керує мобілізацією на окупованих територіях

Окупанти вже сформували мобілізаційний план та поставили відповідального за його виконання

Російська влада має намір мобілізувати додатково 130 тисяч осіб. Заходи з примусової мобілізації хочуть провести і на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що окупанти вже сформували мобілізаційний план та поставили відповідального за його виконання.

За даними спротиву, процес мобілізації контролюватиме заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який у вересні приїжджав до Донецької області.

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У Центрі додали, що найбільше чоловіків планують мобілізувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також у Криму.

Нагадаємо, триває 587-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.