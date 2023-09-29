Чи зможе Україна стати ефективною державою?

Україна має перемогти у війні, а потім відновитися краще, ніж була

Ефективна держава – це інституції, здатні працювати спокійно, впевнено, самостійно, довго й якісно

Цинічний погляд на війну полягає в тому, що війна дає нам шанс побудувати ефективну державу. Реалістичний погляд на війну полягає в тому, що без ефективної держави ми можемо не витримати цей марафон і зламатися. Історія доводить, що злам державності завжди приводив український народ до невимовних лих і страждань.

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Ефективна держава – це не самовладдя авторитарного лідера, який здатен втілити будь-яку свою ідею. Ефективна держава – це інституції, здатні працювати спокійно, впевнено, самостійно, довго й якісно.

Це не можна зробити швидко. Але є ряд рецептів, вже випробуваних на ефективність. Державні секретарі, директорати з розробки політик, офіси реформ, кадрові резерви, відкриті конкурси, достойна оплата, скорочення зайвого функціоналу.

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Пишу й розумію, що нічого з того не буде зроблено. Отже, знову будемо в ситуації, коли «нема людей», а центральні органи влади будуть заповнені слабкими дешевими «виконавцями волі лідера». І виявиться, що українці здатні зупинити другу армію світу, але нездатні подолати власну неспроможність до державотворення.