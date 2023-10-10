Байден попередив тих, хто хоче втрутитися у війну Ізраїлю з ХАМАС

США посилили свою військову присутність у регіоні, зокрема перекинули туди свій найбільший авіаносець

Країни, які хочуть втрутитися у війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, мають утриматись від таких дій. Про це заявив президент США Джо Байден.

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«Дозвольте мені ще раз сказати будь-якій країні, будь-якій організації, яка думає взяти участь у цій ситуації, я хочу вам сказати: не робіть цього», – наголосив глава американської держави.

Він нагадав, що США посилили свою військову присутність у регіоні, зокрема перекинули туди свій найбільший авіаносець.

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«І ми готові перекинути додаткові сили та засоби у разі потреби», – додав Байден.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Сьогодні, 10 жовтня, ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу, а також високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Газі. На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази», – йдеться у повідомленні головного речника Армії оборони Ізраїлю контрадмірала Даніеля Хагарі.

Також ми повідомляли, що унаслідок удару ізраїльської армії по Газі зруйновані десятки будинків. На цьому ЦАХАЛ зупинятися не збирається, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

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Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу, а терористи з ХАМАСа будуть знищенні.