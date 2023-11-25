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Байден прокоментував звільнення заручників з полону ХАМАС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден прокоментував звільнення заручників з полону ХАМАС
Президент США Джо Байден
фото з відкритих джерел

Червоний Хрест підтвердив звільнення 24 заручників із Гази

Під час своєї відпустки з нагоди Дня подяки, президент США Джо Байден високо оцінив перше звільнення заручників ХАМАС. Про це повідомляє Bloomberg.

«Це лише початок, але поки що все пройшло добре. Ми очікуємо, що завтра буде звільнено більше заручників – і післязавтра, і у найближчі дні», – сказав американський лідер.

За відомостями видання, Червоний Хрест підтвердив звільнення 24 заручників із Гази. Згідно з інформацією міністерства закордонних справ Катару, на яке посилаються журналісти, група включала 13 ізраїльтян, деякі з них мали подвійне громадянство, а також 10 громадян Таїланду та громадянина Філіппін.

За словами американського президента, вже за кілька годин стане відомо, кого з заручників буде звільнено під час другого етапу. Очікується, що серед них будуть американці.

Як повідомлялося, 24 листопада, вісім громадян України вийшли із Сектору Гази до Єгипту. Загалом з палестинського анклаву вже евакуювали понад 200 українців. 

Нагадаємо, чотириденне перемир’я у війні Ізраїлю й екстремістського угруповання ХАМАС (визнане терористичним в ЄС і США) почало діяти вранці 24 листопада. 

21 листопада стало відомо, що сторони досягли угоди, за якою бойові дії в Секторі Гази припиняться на чотири дні, а ХАМАС звільнить 50 заручників в обмін на 150 ув’язнених палестинців. Перемир’я мало розпочатися 23 листопада, проте його перенесли на 24 листопада.

Раніше міністр оборони Ізраїлю розповів, скільки триватимуть інтенсивні бойові дії після перемир’я.

Теги: міністр червоний хрест президент ХАМАС громадянство звільнення хрест обмін

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