Байден прокоментував звільнення заручників з полону ХАМАС

Червоний Хрест підтвердив звільнення 24 заручників із Гази

Під час своєї відпустки з нагоди Дня подяки, президент США Джо Байден високо оцінив перше звільнення заручників ХАМАС. Про це повідомляє Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це лише початок, але поки що все пройшло добре. Ми очікуємо, що завтра буде звільнено більше заручників – і післязавтра, і у найближчі дні», – сказав американський лідер.

За відомостями видання, Червоний Хрест підтвердив звільнення 24 заручників із Гази. Згідно з інформацією міністерства закордонних справ Катару, на яке посилаються журналісти, група включала 13 ізраїльтян, деякі з них мали подвійне громадянство, а також 10 громадян Таїланду та громадянина Філіппін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами американського президента, вже за кілька годин стане відомо, кого з заручників буде звільнено під час другого етапу. Очікується, що серед них будуть американці.

Як повідомлялося, 24 листопада, вісім громадян України вийшли із Сектору Гази до Єгипту. Загалом з палестинського анклаву вже евакуювали понад 200 українців.

Нагадаємо, чотириденне перемир’я у війні Ізраїлю й екстремістського угруповання ХАМАС (визнане терористичним в ЄС і США) почало діяти вранці 24 листопада.

21 листопада стало відомо, що сторони досягли угоди, за якою бойові дії в Секторі Гази припиняться на чотири дні, а ХАМАС звільнить 50 заручників в обмін на 150 ув’язнених палестинців. Перемир’я мало розпочатися 23 листопада, проте його перенесли на 24 листопада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше міністр оборони Ізраїлю розповів, скільки триватимуть інтенсивні бойові дії після перемир’я.