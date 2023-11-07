Пентагон озвучив чотири цілі США на Близькому Сході

США посилюють силові позиції в регіоні

Міністерство оборони США наразі має чотири напрямки зусиль на Близькому Сході. Про це сказав на брифінгу прессекретар Пентагону Пет Райдер.

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Речник назвав ці цілі:

Захист американських військ і громадян у регіоні. Потік критично важливої допомоги в галузі безпеки Ізраїлю під час його захисту від терористичних атак ХАМАСу. Координація з ізраїльтянами, щоб допомогти звільнити заручників, включаючи американських громадян. Посилення силової позиції в регіоні, щоб стримати будь-які державні чи недержавні суб’єкти від ескалації кризи за межі Сектора Гази.

Зміцнення позиції сил включає розгортання авіаносних ударних груп USS Gerald R. Ford і USS Dwight D. Eisenhower, які зараз знаходяться в районі Центрального командування США, разом із підводним човном класу Ohio.

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За словами Райдера, протягом останніх кількох тижнів іранські угруповання атакували авіабази Аль-Асад в Іраку та Аль-Танф у Сирії на війська США. За його словами, атаки безпілотників і ракет призвели до кількох десятків поранень, у тому числі незначних травм і черепно-мозкових травм.

Нагадаємо, 5 листопада на Близький Схід прибув атомний підводний човен, оснащений балістичними ракетами.

Також Сполучені Штати Америки додатково направлять 300 своїх солдатів на Близький Схід.

Крім того, Сполучені Штати Америки доправили ескадрилью винищувачів F-16 для посилення військової присутності в регіоні ізраїльсько-палестинського конфлікту.