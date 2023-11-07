Стало відомо, хто може очолити Мінмолодьспорт замість Гутцайта

За інформацією ЗМІ, 41-річний Нікулін, який є заслуженим тренером України замінить у міністерському кріслі Вадима Гутцайта

Чутки про те, що Нікулін замінить Гутцайта на посаді почали ширитися близько місяця тому

Новим очільником Міністерства молоді та спорту України, ймовірно, стане нинішній начальник управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради Антон Нікулін. Про це повідомляє sport.ua.

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За інформацією ЗМІ, 41-річний Нікулін, який є заслуженим тренером України (серед його вихованців – бронзовий призер Токіо-2020 з карате Станіслав Горуна та Галина Мельник) і майстром спорту міжнародного класу, замінить у міністерському кріслі Вадима Гутцайта.

Повідомляється, що за кандидатуру нового міністра спорту України Антона Нікуліна депутати Верховної Ради голосуватимуть у четвер, 9 листопада. Натомість Вадим Гутцайт після відходу з посади міністра зосередиться на роботі на чолі Національного олімпійського комітету.

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Зазначимо, чутки про те, що Нікулін замінить Гутцайта на посаді почали ширитися близько місяця тому.

До політичної кар'єри Вадим Гутцайт був відомий як український фехтувальник, шабліст та олімпійський чемпіон. У березні 2020 року його призначили міністром молоді та спорту, а з 17 листопада 2022 року він обіймає ще й посаду президента Національного олімпійського комітету України.

Під час повномасштабного вторгнення РФ Гутцайт відзначився скандальним рішенням про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях, на яких є представники РФ чи Білорусі. Це рішення викликало критику серед спортивної спільноти, адже унеможливлювало участь у відборі на Олімпійські ігри. Згодом заборона була скасована.

Нагадаємо, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував на цьому тижні відставку одного з міністрів. Натомість народний депутат Ярослав Железняк заявив, що йдеться про очільника Міністерства молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

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Раніше ми повідомляли, що «Європейська Солідарність» зареєструвала постанову про відставку міністра спорту Вадима Гутцайта після гучного скандалу з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування.