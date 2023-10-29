ХАМАС хоче обміняти заручників на палестинських ув’язнених

Лідер ХАМАСу запропонував звільнити всіх заручників, які утримуються в Секторі Гази, в обмін на всіх ув'язнених членів ХАМАСу

Лідер ХАМАСу в Секторі Гази Яхья Сінвар запропонував обміняти заручників на в'язнів ізраїльських в'язниць. Про це передає BBC.

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Сінвар запропонував звільнити всіх заручників, які утримуються в Секторі Гази, в обмін на всіх ув'язнених членів ХАМАСу в ізраїльських в'язницях.

«Ми готові провести негайний обмін полоненими, який передбачає звільнення всіх палестинських в’язнів з ізраїльських в’язниць в обмін на всіх ув’язнених, яких утримує палестинський опір», – заявив Сінвар.

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Нагадаємо, другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу розпочався з введенням у Сектор Гази напередодні ввечері нових наземних сил.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що вчора ввечері розпочався «новий етап війни».

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.

Нагадаємо, що жителі Сектору Гази стверджують, що ізраїльські атаки минулої ночі були найінтенсивнішими за останні три тижні.

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До слова, Армія оборони Ізраїлю заявила, що в ніч на 28 жовтня винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по командиру повітряних сил ХАМАСу Асему Абу Ракабе.

За ніч винищувачі завдали ударів по 150 підземних об'єктах на півночі Сектора Гази, включаючи підземні штаби та військову інфраструктуру.