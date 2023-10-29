Іран випробував нові дрони-камікадзе – ЗМІ

Нові дрони оснащені боєголовками вагою від 300 до 1000 грамів і призначені для використання проти різних цілей у ближньому бою

Під час масштабних військових навчань під кодовою назвою Eghtedar 1402, іранська армія випробовувала дві модифікації нових дронів-камікадзе під назвою Sina і Fateh. Про це повідомляє IRNA.

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Мобільні десантно-штурмові підрозділи сухопутних військ використовували ці безпілотники для ураження цілей, які рухаються або стоять на місці, в радіусі 10 кілометрів.

Нові дрони обладнані боєголовками вагою від 300 до 1000 грамів і призначені для використання у найближчих боях проти різних цілей. Зазначається, що ці нові дрони-камікадзе можуть залишатися в повітрі протягом 10-15 хвилин.

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Раніше повідомлялося, що Іран провів випробування дрона-винищувача, який здатен запускати ракети повітря-повітря.

Доказом успішного випробування є відео, на якому відпрацьований БПЛА Karrar з ракетою AD-08 від зенітного ракетного комплексу ближньої дії Majid збив повітряну ціль у вигляді іншого дрона.

Нагадаємо, російські загарбники модернізували свої ударні дрони «Ланцет» і збільшили дальність їх польоту на кілька десятків км. Спікерка Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти продовжують удосконалювати свої безпілотники і бойові дії все частіше переходять у повітря.