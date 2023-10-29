Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іран випробував нові дрони-камікадзе – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Іран випробував нові дрони-камікадзе – ЗМІ
фото: IRNA

Нові дрони оснащені боєголовками вагою від 300 до 1000 грамів і призначені для використання проти різних цілей у ближньому бою

Під час масштабних військових навчань під кодовою назвою Eghtedar 1402, іранська армія випробовувала дві модифікації нових дронів-камікадзе під назвою Sina і Fateh. Про це повідомляє IRNA.

Мобільні десантно-штурмові підрозділи сухопутних військ використовували ці безпілотники для ураження цілей, які рухаються або стоять на місці, в радіусі 10 кілометрів.

Нові дрони обладнані боєголовками вагою від 300 до 1000 грамів і призначені для використання у найближчих боях проти різних цілей. Зазначається, що ці нові дрони-камікадзе можуть залишатися в повітрі протягом 10-15 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Іран провів випробування дрона-винищувача, який здатен запускати ракети повітря-повітря.

Доказом успішного випробування є відео, на якому відпрацьований БПЛА Karrar з ракетою AD-08 від зенітного ракетного комплексу ближньої дії Majid збив повітряну ціль у вигляді іншого дрона.

Нагадаємо, російські загарбники модернізували свої ударні дрони «Ланцет» і збільшили дальність їх польоту на кілька десятків км. Спікерка Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти продовжують удосконалювати свої безпілотники і бойові дії все частіше переходять у повітря.

Читайте також: Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
Теги: окупанти армія Україна повітря відео системи ППО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Альянс схвалив додаткові миротворчі сили в Косово після заворушень на косовсько-сербському кордоні
НАТО схвалило збільшення кількості миротворців у Косово
1 жовтня, 03:47
Делегати МВФ зустрінуться з представниками української влади та ключовими партнерами
В Україну прибула делегація Міжнародного валютного фоду: названа мета візиту
1 жовтня, 14:31
Ракетний удар по Харкову, Зеленський їде до Румунії. Головне за 6 жовтня
Ракетний удар по Харкову, Зеленський їде до Румунії. Головне за 6 жовтня
6 жовтня, 21:00
Україні варто готуватися до рекордних дронових атак
Повітряні сили: восени і взимку РФ випустить по Україні рекордну кількість дронів
8 жовтня, 09:43
На півдні знищено майже три десятки «Шахедів»: деталі нічного удару
На півдні знищено майже три десятки «Шахедів»: деталі нічного удару
10 жовтня, 08:15
Японія допоможе в питанні гуманітарного розмінування та відновленні агросектору
Японія допоможе Україні розміновувати звільнені території
17 жовтня, 07:56
18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею
Обвинувачений у держзраді екснардеп Єфремов втік з України
23 жовтня, 13:28
У більш ніж 12 державах стрічку покажуть національні телеканали
Уперше на Netflix відбудеться премʼєра українського серіалу
10 жовтня, 20:33
Під Харковом загинули шість працівників «Нової пошти»
«Нова пошта» оприлюднила імена й вік загиблих під Харковом співробітників
22 жовтня, 22:39

Соціум

Іран випробував нові дрони-камікадзе – ЗМІ
Іран випробував нові дрони-камікадзе – ЗМІ
Ердоган порівняв загиблих у Секторі Газі із жертвами війни РФ проти України
Ердоган порівняв загиблих у Секторі Газі із жертвами війни РФ проти України
Кандидат в президенти США призупинив свою кампанію
Кандидат в президенти США призупинив свою кампанію
Ізраїль відмовився від Starlink після заяв Маска про роботу мережі в Газі
Ізраїль відмовився від Starlink після заяв Маска про роботу мережі в Газі
Нетаньяху підтвердив початок наземної операції у Секторі Гази
Нетаньяху підтвердив початок наземної операції у Секторі Гази
Новий гігантський стіл Путіна насмішив світ
Новий гігантський стіл Путіна насмішив світ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Ситуація під Авдіївкою значно погіршилася, можливе оточення – Bild
24K
На Київ та область обрушився ураганний вітер
13K
Новий гігантський стіл Путіна насмішив світ
12K
Таксист, який потрапив у мовний скандал, несподівано заговорив українською
8120
На Волині дівчину засудили за крадіжку сала, вирок здивував
6602
Ураганний вітер в Києві вже наробив лиха (фото, відео)

Новини

29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
Вчора, 23:53
Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
Вчора, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 05:40
Умєров провів розмову з главою Пентагону: про що говорили
Вчора, 03:20

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту