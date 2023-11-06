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Уже цього тижня можуть розпочатися переговори про членство України в ЄС – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уже цього тижня можуть розпочатися переговори про членство України в ЄС – Reuters
фото з відкритих джерел

Україна має, зокрема, посилити боротьбу з хабарництвом та схвалити реформу щодо захисту прав меншин

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у Брюсселі опублікує цієї середи, 8 листопада, звіт з оцінкою прогресу України на шляху до членства в ЄС, з позитивними рекомендаціями. Але за певних умов. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що для цього Україна має, зокрема, посилити боротьбу з хабарництвом та схвалити реформу щодо захисту прав меншин.

Звіт та рекомендації голови Єврокомісії послужать основою для ухвалення у грудні на саміті національних лідерів Європейського союзу ключового рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в блоці.

Під час свого візиту до Києва 4 листопада Фон дер Ляйєн похвалила Україну за прогрес, і додала на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, що країна веде екзистенційну війну і водночас проводить глибоке реформування.

У цьому контексті вона відзначила реформи української судової системи, протидію олігархам та боротьбі з відмиванням грошей.

Раніше повідомлялося, що європейські лідери готуються розпочати офіційні переговори щодо вступу з України та Молдови наступного місяця.

Також Зеленський анонсував нові реформи для вступу України в ЄС.

Читайте також: Вступ в ЄС: Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів
Теги: Україна Урсула фон дер Ляєн Європейський союз переговори

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