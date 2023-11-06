Уже цього тижня можуть розпочатися переговори про членство України в ЄС – Reuters

Україна має, зокрема, посилити боротьбу з хабарництвом та схвалити реформу щодо захисту прав меншин

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у Брюсселі опублікує цієї середи, 8 листопада, звіт з оцінкою прогресу України на шляху до членства в ЄС, з позитивними рекомендаціями. Але за певних умов. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що для цього Україна має, зокрема, посилити боротьбу з хабарництвом та схвалити реформу щодо захисту прав меншин.

Звіт та рекомендації голови Єврокомісії послужать основою для ухвалення у грудні на саміті національних лідерів Європейського союзу ключового рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в блоці.

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Під час свого візиту до Києва 4 листопада Фон дер Ляйєн похвалила Україну за прогрес, і додала на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, що країна веде екзистенційну війну і водночас проводить глибоке реформування.

У цьому контексті вона відзначила реформи української судової системи, протидію олігархам та боротьбі з відмиванням грошей.

Раніше повідомлялося, що європейські лідери готуються розпочати офіційні переговори щодо вступу з України та Молдови наступного місяця.

Також Зеленський анонсував нові реформи для вступу України в ЄС.