Президент США Байден зібрався балотуватися на другий термін в 2024 році

Байден заявив своїм прихильникам про участь у виборах у 2024 році

79-річний президент США Джо Байден зібрався балотуватися на другий термін 2024 року. Про це він та його найближче оточення запевняють прихильників останніми днями, пише The Washington Post.

Як зазначає газета, на момент голосування Байдену буде 81 рік.

За даними видання, зусилля спрямовані на те, щоб переконати прихильників у прагненні глави держави залишитись у Білому домі на ще один термін. Це пов'язано, зокрема, зі зниженням його рейтингу.

Друг президента та колишній сенатор-демократ Кріс Додд заявив, що Байден розповідав йому про свої плани. «Єдине, що я чув від нього, це те, що він планує знову балотуватися. І я цьому радий», – заявив Додд.

Колишній губернатор штату Пенсільванія Ед Ренделл у свою чергу зазначив, що Байден не балотуватиметься, якщо зрозуміє, що не може виконувати роботу фізично та емоційно.

При цьому деякі офіційні особи Демократичної партії розповіли, що скептично ставляться до таких заяв президента та його помічників.