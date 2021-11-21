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    Байден зібрався балотуватися на другий термін

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    Президент США Байден зібрався балотуватися на другий термін в 2024 році - Байден зібрався балотуватися на другий термін
    Президент США Байден зібрався балотуватися на другий термін в 2024 році
    фото: Evelyn Hockstein/Reuters

    Байден заявив своїм прихильникам про участь у виборах у 2024 році

    79-річний президент США Джо Байден зібрався балотуватися на другий термін 2024 року. Про це він та його найближче оточення запевняють прихильників останніми днями, пише The Washington Post.

    Як зазначає газета, на момент голосування Байдену буде 81 рік.

    За даними видання, зусилля спрямовані на те, щоб переконати прихильників у прагненні глави держави залишитись у Білому домі на ще один термін. Це пов'язано, зокрема, зі зниженням його рейтингу.

    Друг президента та колишній сенатор-демократ Кріс Додд заявив, що Байден розповідав йому про свої плани. «Єдине, що я чув від нього, це те, що він планує знову балотуватися. І я цьому радий», – заявив Додд.

    Колишній губернатор штату Пенсільванія Ед Ренделл у свою чергу зазначив, що Байден не балотуватиметься, якщо зрозуміє, що не може виконувати роботу фізично та емоційно.

    При цьому деякі офіційні особи Демократичної партії розповіли, що скептично ставляться до таких заяв президента та його помічників.

    Теги: США партії президент
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    Байден зібрався балотуватися на другий термін