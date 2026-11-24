У грудні 2021 року, за два місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до польського аеропорту Жешув-Ясьонка звернулися американські військові. Вони попередили, що незабаром їм, можливо, доведеться перекинути туди велику кількість солдатів. Про це «Главкому» на зустрічі з українською делегацією у Польщі розповів Міхал Табіш, колишній член правління аеропорту, який працював там до кінця 2023 року.

За словами Табіша, американців цікавили технічні можливості летовища і те, чи впораються місцеві шпиталі. «Тоді ніхто собі навіть уявити не міг, що через два місяці на Київ поїдуть танки», – сказав він.

У січні 2022 року до Табіша прийшов американський генерал. Він повідомив, що найближчими днями чи тижнями в Жешуві має приземлитися 70 транспортних літаків C-17. Коли саме, залежало від рішення президента США Джо Байдена.

«Я попросив надіслати мені SMS хоча б за день, щоб ми встигли підготуватися», – пригадав Табіш. Таке повідомлення прийшло приблизно за три-чотири тижні до вторгнення. Тоді літаки доправили близько 1700 американських військових і техніку.

Ще одним сигналом він називає візити літака «Мрія». На межі грудня і січня Ан-225 п'ять разів сідав у Жешуві. Це були одні з останніх рейсів літака перед тим, як його знищили росіяни.

фото для glavcom.ua надав Міхал Табіш

фото для glavcom.ua надав Міхал Табіш

фото для glavcom.ua надав Міхал Табіш

Перші літаки з допомогою Україні прибули через 48 годин після початку вторгнення. До війни аеропорт приймав 10-12 цивільних рейсів на день, після початку вторгнення – близько 40, і без жодного розкладу. За словами колишнього керівника, 90-95% вантажів становила зброя. Її перевантажували з літаків просто на вантажівки, що приїжджали з України. За словами Табіша, керівник вантажної служби аеропорту не спав дві доби поспіль.

Окремою проблемою стало пальне. Літак Ryanair зазвичай заправлявся на 5 тис. літрів, а Boeing 747 зі зброєю – щонайменше на 100 тис. Це стільки, скільки всі рейси Ryanair у Жешуві забирали за тиждень. Рекордом було 10-11 таких літаків за день. Пального не вистачало, тож частина бортів спершу сідала у Варшаві на дозаправку і лише потім летіла до Жешува розвантажуватися. Водночас аеропорт став пунктом медичної евакуації: тяжкохворих пацієнтів з українських лікарень звідти відправляли до клінік Німеччини та інших країн. Ще він став дипломатичним хабом. Через Жешув їхали до Києва іноземні лідери, кілька разів тут сідав Air Force One. У грудні 2022 року звідти вилетів до США Володимир Зеленський, і відтоді український урядовий літак регулярно використовує цей аеропорт.

Найбільше колишній член правління аеропорту пишається працівниками летовища. Коли американці розгорнули біля аеропорту батареї Patriot, будь-хто з них міг звільнитися, бо наймався працювати на цивільному летовищі, а не перевантажувати боєприпаси. «Жоден працівник цього не зробив», – каже він.

За словами Міхала Табіша, зараз, на п'ятому році війни, зброї через Жешув перевозять значно менше, бо політика США змінилася. Проте аеропорт і далі залишається одним із ключових транспортних хабів для України.

Нагадаємо, що у 2022 році у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».