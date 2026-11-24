Уранці 24 листопада кілька російських військових літаків ненадовго з’явилися в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Південної Кореї над Японським морем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Зазначається, що російські літаки увійшли до ідентифікаційної зони ППО країни вранці. Вони наблизилися до острова Уллин, розташованого в Японському морі, а згодом залишили цю територію.

У відповідь ВПС Південної Кореї підняли в повітря винищувачі, і російські літаки покинули зону, не порушивши повітряний простір країни. Поява російської авіації стала підставою для оголошення надзвичайної тривоги.

До слова, нещодавно Японія та Південна Корея підняли в повітря винищувачі після виявлення російських військових літаків поблизу своїх кордонів. Японська сторона повідомила про ймовірне порушення повітряного простору двома літаками, тоді як південнокорейські військові вжили запобіжних заходів, не допустивши їхнього наближення до повітряного кордону країни.