Апеляційний суд Бухареста прийняв рішення випустити під домашній арешт проросійського екскандидата у президенти Келіна Джорджеску. Він підозрюється у шахрайстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Джорджеску з кінця вересня перебував у Центральному слідчому ізоляторі Бухареста. У жовтні суд відпустив його під домашній арешт, згодом це рішення скасував Апеляційний суд. Рішення, винесе 23 листопада, вважається остаточним.

Суддя підкреслив, що не існує аргументів на користь застосування більш м’якого заходу, такого як судовий нагляд, посилаючись на серйозність звинувачень, висунутих прокурорами проти Джорджеску, а також можливість його втечі з Румунії.

Політик буде зобов’язаний носити електронний пристрій стеження, постійно повідомляти владі відповідну інформацію та не контактувати з іншими особами, причетними до справи.

У понеділок увечері Джорджеску покинув Центральний слідчий ізолятор під оплески прихильників, які зібралися біля будівлі. Він сказав, що його справа є «політично сфабрикованою».

Нагадаємо, Келін Джорджеску балотувався у президенти Румунії у листопаді 2024 року та несподівано посів перше місце у першому турі. Після цього Конституційний суд Румунії анулював результати президентських виборів на тлі матеріалів про ймовірне зовнішнє втручання у виборчий процес.

На повторних президентських виборах у 2025 році Джорджеску не допустили до участі. У другому турі змагалися Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан. Перемогу здобув Дан.

До слова, у вересні румунські прокурори затримали колишнього кандидата у президенти Келіна Джорджеску в межах розслідування справи про створення організованої злочинної групи та шахрайство.