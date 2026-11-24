Міністерство оборони Росії планує змінити правила вступу до військових училищ, дозволивши приймати на окремі освітні програми випускників дев’ятих класів віком від 16 років. Відповідний проєкт постанови російського уряду оприлюднили на порталі нормативних правових актів, повідомляє «Главком».

Нині військові училища та вищі військові навчальні заклади країни-агресора приймають абітурієнтів на програми середньої професійної освіти лише за наявності атестата про закінчення 11 класів. Новий порядок має відкрити можливість вступу після дев’ятого класу.

Зміни стосуватимуться тих, хто планує здобувати середню професійну освіту та готуватися до роботи військовими фахівцями середньої ланки. Для вступу на офіцерські програми вимога про закінчення повної середньої школи залишиться чинною.

Згідно з проєктом, абітурієнтів, які раніше не проходили військову службу, зможуть приймати віком від 16 до 22 років. Водночас Міноборони РФ пропонує знизити верхню вікову межу для вступників на програми середньої професійної освіти: замість нинішніх 30 років вона становитиме 24 роки.

Варто підкреслити, що зарахування до військового навчального закладу в Росії передбачає набуття статусу військовослужбовця. Відповідно до статті 35 федерального закону «Про військовий обов'язок і військову службу», курсанти, які раніше не служили в армії, після зарахування отримують статус військовослужбовців за призовом.

Після досягнення 18 років вони укладають контракт про проходження військової служби. Запропоновані зміни дозволять військовому відомству окупантів залучати до навчання у військових закладах підлітків одразу після дев’ятого класу.

Варто нагадати, що на тлі заяв про мобілізацію з РФ виїхала рекордна кількість громадян. Кількість громадян Росії, які виїхали до Сербії, Грузії та Вірменії у третьому кварталі 2026 року, порівняно з аналогічними періодами, досягла найвищого рівня за 17 років.

