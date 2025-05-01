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Маск йде з адміністрації Трампа? Мільярдер зробив заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Маск йде з адміністрації Трампа? Мільярдер зробив заяву
фото з відкритих джерел

Маск дав зрозуміти, що йде з адміністрації Трампа

Керівник Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск, ймовірно, полишає адміністрацію президента США Дональда Трампа. Заяву Маска цитує CNN, передає «Главком».

«Для мене було честю працювати з вашим неймовірним Кабінетом міністрів. Я просто хотів би подякувати всім. Для мене було честю працювати з вами, тож дякую вам за все... За перші 100 днів було досягнуто величезної кількості результатів. Як усі вже казали, це більше, ніж в будь-якій адміністрації раніше. Тож це дуже добре віщує те, що трапиться, для решти адміністрації», – заявив Маск.

Трамп у відповідь Маску сказав, що той може залишатися скільки завгодно.

«Переважна більшість людей у цій країні дійсно поважають і цінують вас, і весь цей зал може сказати про це з усією рішучістю. Ви справді надали величезну допомогу. Запрошуємо тебе залишатися тут стільки, скільки захочеш», – сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск йому непотрібен, він йому просто подобається. Трамп повідомив, що Ілон Маск йому не потрібен, але він йому просто подобається. За словами президент США, Маск зробив велику роботу.

Президент США також заявив, що йому не потрібна Tesla, яку він нещодавно придбав. Трамп каже, що він дозволяє людям в офісі кататися на цьому автомобілі.

А всього лиш нещодавно мільярдер Ілон Маск заявив, що планує залишити посаду голови Департаменту державної ефективності США (DOGE). Його повноваження як «особливого урядового співробітника» завершуються у травні 2025 року, і наразі невідомо, чи їх буде подовжено. 

Зазначається, що Маск вимагав від працівників федеральних установ щотижневих звітів електронною поштою про основні робочі досягнення. За ігнорування цього розпорядження загрожувало звільнення.

Згідно з джерелами WP, бізнесмен втомився від, як він вважає, неетичних і ворожих атак з боку лівих політичних сил. При цьому Маск переконаний, що його відхід не послабить діяльність DOGE – структури, яка вже має своїх представників у багатьох федеральних агентствах.

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Теги: США Дональд Трамп Ілон Маск бізнесмен звільнення президент

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