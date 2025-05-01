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Рада директорів Tesla шукає заміну Маску – WSJ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рада директорів Tesla шукає заміну Маску – WSJ
У квітні Ілон Маск пообіцяв зменшити свою участь у державних процесах
фото: Reuters

З початку року Tesla втратила майже половину ринкової капіталізації, а прибуток у першому кварталі скоротився на 71%

У березні рада директорів Tesla розпочала пошук нового генерального директора, який міг би замінити Ілона Маска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

На думку журналістів, таке рішення могло бути викликане стрімким падінням акцій, прибутків і продажів компанії. Суперечливі дії та висловлювання Маска призвели до того, що з початку року Tesla втратила майже половину ринкової капіталізації, а прибуток у першому кварталі скоротився на вражаючі 71%.

Існує припущення, що сам Маск не був обізнаний про плани щодо його можливої заміни, попри його присутність у раді директорів. Наразі також невідомо, чи змінили інвестори та керівництво компанії свою думку після того, як у квітні Маск заявив про намір зосередитися на розвитку автомобільного бізнесу та зменшити свою участь у політичних процесах.

Раніше генеральний директор Tesla та глава Департаменту державної ефективності США Ілон Маск заявив, що з травня суттєво скоротить час, який присвячує адміністрації Дональда Трампа, зосередившись на керуванні автомобільною компанією.

Як повідомлялося, керівник Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск, ймовірно, полишає адміністрацію президента США Дональда Трампа.

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Теги: Tesla Ілон Маск

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