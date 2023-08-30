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Бельгія вводить заборону на надання притулку самотнім чоловікам

glavcom.ua
Бельгія вводить заборону на надання притулку самотнім чоловікам
Країну давно критикують за нездатність надати притулок тисячам людей, які шукають захисту
фото: RBC

Реакцією на рішення чиновників стала критика з боку правозахисних організацій 

Уряд Бельгії ухвалив рішення про запровадження заборони на надання притулку одиноким чоловікам. Це пояснюється тим, що країна має використовувати свої можливості, перш за все для прийому сімей, жінок та дітей, пише AP.

У середу, 30 серпня, держсекретар з питань притулку Ніколь де Мур заявила, що найближчими місяцями очікується посилення тиску через житло для біженців, і вона «абсолютно хоче уникнути того, щоб цієї зими діти опинилися на вулиці». 

Відповіддю на заяву стала різка критика з боку правозахисних організацій: «Ми думали, що бачили всі, але ні. Бельгійський уряд не просто ігнорує питання прав людини, він ховає їх, «припиняючи» прийом одиноких чоловіків, які шукають притулку».

У публікації нагадали, що країну давно критикують за нездатність надати притулок тисячам людей, які шукають захисту.

Де Мур поскаржилася, що наплив біженців за останні два роки до країни з населенням 11,5 млн людей заповнив притулки майже до 33 500 місць. Повідомляється, що минулого року до Бельгії було подано близько 37 тисяч прохань про захист.

Окрім претендентів на притулок, Бельгія також надає допомогу приблизно 62 тис. українським біженцям, які втекли після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадуємо, близько 5 млн громадян України покинули країну через військові дії та економічну ситуацію і поки не планують повертатися. В Уряді працюють над законопроєктом із запровадження системи стимулювання українців, які працювали за кордоном та повернулися або хочуть повернутися в Україну. Серед них – інструменти для започаткування чи розвитку підприємницької діяльності через надання допомоги. 

Також ми писали, що в Ірландії до кінця серпня повністю закінчиться вільне житло для українських біженців. Тому новоприбулих селитимуть у наметах. Наразі чиновники визначають локації, де зможуть встановити наметові містечка. Підбирають місце, де можна буде розгорнути табір, подібний до Gormanston Camp. Його торік так само використовували для розміщення біженців у Ірландії.

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Теги: Бельгія чоловік біженці

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