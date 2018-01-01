Бермудські острови спочатку дозволили, а потім заборонили одностатеві шлюби

Вони стали першими у світі, хто спочатку дозволив, а потім скасував дозвіл

Бермудські острови стали першою країною, яка легалізувала, а потім скасувала одностатеві шлюби. Про це повідомляє видання The Guardian. Як повідомляється, таке рішення прийняв губернатор бермудських островів, незважаючи на те, що у 2017 році Верховний Суд дозволив гомосексуальним парам брати шлюб. За словами Уолтона Брауна, міністра внутрішніх



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Вони стали першими у світі, хто спочатку дозволив, а потім скасував дозвіл

Бермудські острови стали першою країною, яка легалізувала, а потім скасувала одностатеві шлюби. Про це повідомляє видання The Guardian.

Як повідомляється, таке рішення прийняв губернатор бермудських островів, незважаючи на те, що у 2017 році Верховний Суд дозволив гомосексуальним парам брати шлюб.

За словами Уолтона Брауна, міністра внутрішніх справ, цей закон, врівноважує опозицію до одностатевих шлюбів консервативного суспільства острова, водночас дотримуючись постанови Європейського суду, які забезпечують визнання і захист одностатевих пар на території.

«Закон покликаний забезпечити справедливий баланс між двома нині непримиренними групами на Бермудських островах, підтвердивши, що шлюб повинен бути між чоловіком і жінкою, в той же час визнаючи і захищаючи права одностатевих пар», - відзначив міністр.