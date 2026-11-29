У Росії пролунали вибухи: деякі регіони потрапили під атаку БпЛА
Промислові райони Тольятті, Нижньокамська та Підмосков'я вночі зазнали атаки дронів
Вночі 29 листопада під атакою опинилися промислові райони Тольятті та Нижньокамська. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.
Крім того, імовірною ціллю міг стати полігон «Капустин Яр».
У Московській області також фіксували численні безпілотники та повідомляли про вибухи.
Результати нічних атак поки що невідомі.
Варто зауважити, що у ніч на 28 листопада у Ростовській області РФ було атаковано Новошахтинський НПЗ. Після ударів на підприємстві розгорілася пожежа. Ймовірно уражено резервуар.
Підприємство вже неодноразово зазнавало атак: 22 червня 2022 року, 4 травня 2023 року, 13 березня, 6 червня та 19 грудня 2024 року, 21 серпня та 25 грудня 2025 року, 25 серпня, 25 вересня та 23 листопада 2026 року.
А у Самарській області РФ уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара», на території об’єкта спалахнула пожежа.
Цей великий нафтоперекачувальний та розподільчий вузол біля селища Просвєт перебуває в управлінні компанії «Транснефть – Приволга». Підприємство забезпечує приймання, зберігання, лабораторний контроль і змішування нафти з різним вмістом сірки для формування експортної суміші Urals.
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