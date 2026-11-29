Вночі 29 листопада під атакою опинилися промислові райони Тольятті та Нижньокамська. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Крім того, імовірною ціллю міг стати полігон «Капустин Яр».

У Московській області також фіксували численні безпілотники та повідомляли про вибухи.

Результати нічних атак поки що невідомі.

Варто зауважити, що у ніч на 28 листопада у Ростовській області РФ було атаковано Новошахтинський НПЗ. Після ударів на підприємстві розгорілася пожежа. Ймовірно уражено резервуар.

Підприємство вже неодноразово зазнавало атак: 22 червня 2022 року, 4 травня 2023 року, 13 березня, 6 червня та 19 грудня 2024 року, 21 серпня та 25 грудня 2025 року, 25 серпня, 25 вересня та 23 листопада 2026 року.

А у Самарській області РФ уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара», на території об’єкта спалахнула пожежа.

Цей великий нафтоперекачувальний та розподільчий вузол біля селища Просвєт перебуває в управлінні компанії «Транснефть – Приволга». Підприємство забезпечує приймання, зберігання, лабораторний контроль і змішування нафти з різним вмістом сірки для формування експортної суміші Urals.