Сили протиповітряної оборони Саудівської Аравії перехопили кілька снарядів, випущених у напрямку королівства. Серед них була крилата ракета, націлена на Ер-Ріяд уночі, а також ракети, спрямовані на південні райони країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Водночас пов’язані з Іраном єменські хусити заявили про намір атакувати міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді та енергетичні об’єкти в інших частинах країни.

Загострення відбувається на тлі поновлення бойових дій між Саудівською Аравією та хуситами. Їхні атаки на саудівські аеропорти й енергетичну інфраструктуру активізувалися після відновлення конфлікту в липні. У відповідь Ер-Ріяд завдав авіаударів по територіях Ємену, які контролюють повстанці.

Саудівська Аравія повідомила про проведення військової операції, метою якої було знищення важливих ресурсів хуситів, що використовуються для ракетних і безпілотних атак. Військові не розкрили ані конкретних цілей, ані місця проведення операції.

Хусити стверджують, що протягом попередніх 48 годин атакували нафтопереробний завод Saudi Aramco в Джазані, розрахований на переробку 400 тис. барелів нафти на добу, а також дві електростанції на південному заході країни. Точних дат цих ударів вони не назвали.

За інформацією саудівської влади, завод у Джазані розташований на узбережжі Червоного моря неподалік єменського кордону. У четвер об’єкт зазнав ракетного удару: загинув працівник із Непалу, ще кілька людей дістали поранення. Також атака тимчасово вплинула на роботу частини підприємства.

Крім того, у суботу Саудівська Аравія повідомила про перехоплення балістичної ракети, випущеної в напрямку міста Аль-Шукайк у провінції Джазан. Там розташовані великі опріснювальні та енергетичні комплекси, які забезпечують водою й електроенергією південь країни. За даними військових, падіння уламків не призвело до жертв серед цивільних.

Того ж дня саудівська влада оголосила попередження про безпеку в Джазані та інших регіонах, зокрема у Східній провінції. Хусити також заявили про удар по газовому заводу Хавія.

Протистояння в Ємені розпочалося у 2014 році, коли хусити захопили столицю Сану та інші території. Наступного року Саудівська Аравія очолила військову коаліцію на підтримку міжнародно визнаного уряду країни.

Після перемир’я 2022 року транскордонні атаки значно скоротилися, однак у липні бойові дії між сторонами поновилися.

Раніше повідомлялося, що російські розвідувальні супутники могли використовуватися для підготовки атак єменських хуситів та підтримуваних Іраном іракських угруповань на території Саудівської Аравії. Аналіз супутникової активності показав збіги між появою російських космічних апаратів над стратегічними об'єктами та ударами по них