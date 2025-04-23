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Російські акції та валюта обвалилися через зрив мирних переговорів у Лондоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Російські акції та валюта обвалилися через зрив мирних переговорів у Лондоні
Індекс Мосбіржі на початку торгів опускався до 2900 пунктів
фото: Reuters

За словами аналітиків, негативна динаміка пов'язана з геополітикою

Російський фондовий і валютний ринок різко знижуються на торгах на тлі новин про призупинення переговорів про зупинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Курс долара на Forex перед обідом зріс на 1,5%, до 82,71 рубля, а на російському міжбанківському ринку піднімався до 83,1 рубля – найвищого рівня за тиждень. Євро подорожчав до рубля на 2,2%, до 94,5 рубля, а курс юаня на Московській біржі підскочив на 2% – до 11,35 рубля, і також встановив тижневий максимум.

Індекс Мосбіржі, який напередодні ввечері прибивав позначку 3000 пунктів, на початку торгів опускався до 2900 пунктів. Акції «Газпрому» подешевшали на 3,2%, Ощадбанку – на 1,5%, ВТБ – на 3,1%, «Роснєфті» – на 2,9%. Понад 3% втрачають у ціні «Аерофлот», Новолипецький металургійний комбінат, Магнітогорський металургійний комбінат і «Алроса».

Як зазначає аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов, негативна динаміка пов'язана з геополітикою, оскільки заплановані переговори в Лондоні зірвалися.

Нагадаємо, голови міністерств закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали переговори про припинення російсько-української війни. 

Зазначимо, українська делегація прибула у Лондон на перемовини з європейськими та американськими представниками.До складу делегації ввійшли міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо не візьме участі у переговорах, оскільки Україна дала зрозуміти, що відкидає ключову деталь пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни. Замість нього США представлятиме спеціальний посланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Раніше США попереджали, що можуть вийти з посередницького процесу, якщо найближчим часом не буде прогресу у завершенні війни. Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії.

До слова, пропозиції США, представлені Україні минулого тижня в Парижі, включають формальне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, знайомими з ситуацією. В обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні.

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Теги: росія рублі курс валют

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