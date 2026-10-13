Трамп прокоментував порушення Росією енергетичного перемир’я

Трамп також укотре наголосив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін мають укласти мирну угоду

Президент США заявив, що порушення нібито були з обох боків, попри продовження російських атак на українську енергетику

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час так званого енергетичного перемир’я між Україною та Росією порушення нібито були з обох боків. Так він прокоментував російські обстріли України після оголошення про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це Трамп сказав у відповідь на запитання кореспондентки «Суспільного», повідомляє «Главком».

«Мені треба дослідити це питання, тому що були порушення з обох сторін», – заявив американський президент.

Журналістка уточнила, що Росія, на відміну від України, не погодилася на енергетичне перемир’я. У відповідь Трамп заявив, що вважає інакше. «Вони погодилися – знаєте чому? Бо я сказав, що вони погодилися», – відповів він.

Трамп також укотре наголосив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін мають укласти мирну угоду. За словами американського президента, обидві сторони нібито підтримують ідею енергетичного перемир’я.

Крім того, Трамп заявив, що, на його думку, Путін прагне домовленостей більше, ніж Зеленський. «Зеленський має зосередитися на укладенні угоди, а не на розмовах про це», – додав президент США.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано заявив у соціальних мережах, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної.«Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!», – написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність припинити обстріли нафтопереробних заводів. Він також назвав хорошою заяву американського президента, хоча вона і стала для нього новиною. Водночас зауважив, що «важливо, щоб це стало частиною реальності».

Глава держави запевнив, що підтримує всі «реальні формати» припинення вогню і припинення війни.

«Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість», – пояснив він.

Після цього РФ, яка схоже, проігнорувала заяву Трампа про енергетичне перемир’я між Україною та РФ, ударила по ТЕЦ-5 в Харкові.