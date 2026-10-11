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Росію атакували безпілотники: де пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росію атакували безпілотники: де пролунали вибухи
Краснодарський край цієї ночі опинився під атакою БпЛА
фото: соціальні мережі

Під атаку БпЛА потрапили Краснодарський край, Брянськ та Ростов

Вночі 11 жовтня у деяких регіонах Росії пролунали вибухи. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+ та Supernova+.

Безпілотники атакували  Краснодарський край, серія вибухів пролунала у Сочі та Адлері. Атака тривала декілька годин.

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Вибухи також пролунали у Брянську. На відео момент ураження.

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Крім того, під атаку потрапив Ростов. За даними телеграм-каналів, під ударом нібито опинився Ростовський розвідний залізничний міст через річку Дон – один із ключових транспортних об'єктів міста, на якому після цього ймовірно спалахнула пожежа.

Наразі достовірних даних про ступінь пошкодження споруди немає, як і підтвердження того, чи йдеться про новий обстріл, чи про наслідки попередньої нічної атаки.

Ймовірно, уражено міст
Ймовірно, уражено міст
фото: соціальні мережі

Як відомо, вночі 25 вересня у Краснодарському краї, Ростовській та Воронезькій областях РФ пролунали вибухи.

Також вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії. 

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». Завод є провідним виробником капролактаму, поліаміду, аміаку та азотних добрив у РФ. Продукція підприємства використовується у цивільних галузях, а також має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу як джерело критичної сировини та товарів подвійного призначення.

Крім того, у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому. 

Теги: росія вибух

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