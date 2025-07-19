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Reuters: Грецькі танкери продовжують постачати російську нафту попри санкції ЄС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Reuters: Грецькі танкери продовжують постачати російську нафту попри санкції ЄС
В одній з грецьких компаній зазначили, що хоч торгівля ускладниться, але такі операції залишаються можливими
фото з відкритих джерел

Грецькі судноплавні компанії, які щомісяця здійснюють десятки рейсів із російською нафтою та забезпечують приблизно 20% цієї торгівлі

Оператори грецьких танкерів, що займаються транспортуванням дозволеної до експорту російської нафти, ймовірно, і надалі здійснюватимуть ці поставки, попри нові санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі судноплавства, передає «Главком».

За словами співрозмовників агентства, грецькі судноплавні компанії, які щомісяця здійснюють десятки рейсів із російською нафтою та забезпечують приблизно 20% цієї торгівлі, мають намір продовжити роботу в максимально можливих обсягах.

«Хоч це й ускладниться, але такі операції залишаються можливими. Поки трейдери купують нафту в межах установленої ціни, мало що зміниться, ми будемо дотримуватися нової стелі», – заявило джерело в одній із грецьких компаній, яка бере участь у перевезеннях.

Reuters уточнює, що значна частина російської нафти нині експортується за допомогою так званого «тіньового флоту» – танкерів, що не підпадають під регуляцію. Водночас, за даними судноплавних систем, частину вантажів і далі перевозять судна, які належать грецьким компаніям. Йдеться про транспортування нафти, яка або не підпадає під санкції, або продається за ціною, що не перевищує встановлений ліміт.

Раніше ми писали, що міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі заявив, що Індія зможе задовольнити свої потреби в енергоресурсах завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції. Пре це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Міністр зазначив, що зʼявилося багато нових постачальників на ринку, таких як Гаяна, а також про доступні пропозиції від наявних виробників, включно з Бразилією та Канадою. «Я зовсім не стурбований. Якщо щось станеться, ми з цим впораємося», – сказав він.

Нагадаємо, вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.

Теги: росія санкції Греція

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