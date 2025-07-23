Водна криза на окупованій Донеччині сягнула критичного рівня

У Донецьку воду подаватимуть населенню лише раз на три доби

На тимчасово окупованій частині Донеччини запровадили нові графіки подачі води - у Донецьку та Макіївці тепер її подаватимуть лише раз на три доби, а в Харцизьку, Іловайську та Зугресі — раз на два дні. Про це пише «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України.

У ЦПД наголошують, що водна криза на окупованій території вже критичного рівня, але ситуація лише погіршується. Й на цьому тлі окупаційна влада імітує бурхливу діяльність під гучним гаслом «боротьби за воду».

Замість реального ремонту інфраструктури та пошуку додаткових джерел води, гауляйтери займаються фіксацією цін на розливну воду, рахують ємності у дворах та переписують нормативи споживання.

«Це імітація рішень, яка не впливає на головне — відсутність води в кранах» - йдеться у повідомленні.

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Так виглядає висохле Ханженківське водосховище, яке живило водою міста на окупованій території Донеччини фото: соцмережі

Російські пропагандисти у відсутності води звинувачують Україну, місцеву «владу», недобудовані водогони, але тільки не Кремль.

Утім, головна причина комунальної катастрофи на території колись квітучого Донбасу очевидна — війна, яку розв’язала Росія, наголошують у ЦПД. Саме бойові дії та безгосподарність окупантів довели водну систему на ТОТ Донеччини до колапсу. «Русскій мір», який обіцяв «врятувати Донбас», перетворив колись успішний промисловий регіон на зону гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, Росія активізувала дезінформаційну кампанію, яка поширює неправдиві «свідчення» про нібито «звірства Збройних Сил України» на Донбасі. Наприклад, у фейкових новинах стверджується, що українські солдати «застрелили собаку в центрі міста» або «намагалися отруїти воду в колодязі».

Також«Главком» писав, що Росія залучає афганців для «відновлення» окупованих територій. «Талібан» погодився у десять разів збільшити потік «висококваліфікованих спеціалістів» до РФ.