Сили ППО збили всі дрони, що летіли на Київ: деталі атаки

Атака у ніч на 21 липня – вже щонайменше пʼята поспіль спроба ворога атакувати столицю дронами за останні два тижні

Крайня повітряна тривога в Києві була повʼязана із загрозою застосування ударних БпЛА. Усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах до столиці. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«За останні два тижні це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами», – зазначив Попко.

За його словами, сьогодні певна кількість БпЛА противника прямували на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах. Станом на цю хвилину у Києві без руйнувань та потерпілих. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються.

Під час атаки в повітряному просторі Київської області було зафіксовано БпЛА. Сили ППО працювали по цілях.

«Ці систематичні атаки рашистів дронами вкотре доводять – загарбник активно шукає можливість вразити Київ. Він випробовує свої нові тактики, шукає маршрути підльотів до столиці, намагається викривати розташування нашої ППО», – додав керівник Київської міської військової адміністрації.

Нагадаємо, у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників, яка в столиці тривала до 4:28.

Як повідомлялося, у ніч на 20 липня ворог атакував Київ безпілотниками. Унаслідок атаки в Солом'янському районі столиці зафіксовано падіння уламків.