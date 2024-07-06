У Краснодарському краї РФ горять резервуари з паливом після атаки дронів

У Краснодарському краї РФ три райони зазнали атак безпілотниками

У ніч на 6 липня в Росії безпілотники атакували об'єкти в Краснодарському краї. У Павловській та Ленінградській станицях спахнули резервуари з паливом. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ.

Зазначається, що у Краснодарському краї РФ три райони зазнали атак безпілотниками: Єйський, Ленінградський і Павловський.

У Єйську пошкоджено вежу стільникового зв'язку. За даними оперативного штабу, у Єйську російські засоби протиповітряної оборони збили кілька безпілотників. Вежа стільникового зв'язку отримала «незначні ушкодження» під час падіння уламків.

У станиці Павловській горять резервуари з паливом на нафтобазі. За попередніми даними, атаковано натобазу компанії «Лукойл». Атака також нібито була відбита. Пожежа на нафтобазі сталася через падіння уламків на резервуари з паливом.

Безпілотники атакували Краснодарський край РФ: у Павловській та Ленінградській станицях спахнули резервуари з паливом pic.twitter.com/DhUMLqz7C6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 6, 2024

Ще один резервуар із паливом горить у станиці Ленінградській. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 5 липня безпілотники атакували Приморсько-Ахтарськ. Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За словами губернатора, російська ППО збила кілька безпілотників. Унаслідок падіння уламків, є пошкодження цивільних об'єктів на території міста. Також було чутно кілька гучних вибухів в районі місцевої електропідстанції. Жителі скаржаться, що у них зникло світло та водопостачання.

Окрім цього, вибухи у ніч на 5 липня лунали в Ростові-на-Дону. За даними оперативних чергових служб, внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БпЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону в Ростові та в Азовському районі. Ростовські медіа цей наліт БпЛА називають «масованим» та «найсильнішим нападом за всю історію».