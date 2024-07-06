Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Краснодарському краї РФ горять резервуари з паливом після атаки дронів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Краснодарському краї РФ горять резервуари з паливом після атаки дронів
фото: скріншот

У Краснодарському краї РФ три райони зазнали атак безпілотниками

У ніч на 6 липня в Росії безпілотники атакували об'єкти в Краснодарському краї. У Павловській та Ленінградській станицях спахнули резервуари з паливом. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ.

Зазначається, що у Краснодарському краї РФ три райони зазнали атак безпілотниками: Єйський, Ленінградський і Павловський.

У Єйську пошкоджено вежу стільникового зв'язку. За даними оперативного штабу, у Єйську російські засоби протиповітряної оборони збили кілька безпілотників. Вежа стільникового зв'язку отримала «незначні ушкодження» під час падіння уламків.

У станиці Павловській горять резервуари з паливом на нафтобазі. За попередніми даними, атаковано натобазу компанії «Лукойл». Атака також нібито була відбита. Пожежа на нафтобазі сталася через падіння уламків на резервуари з паливом. 

Ще один резервуар із паливом горить у станиці Ленінградській. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 5 липня безпілотники атакували Приморсько-Ахтарськ. Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За словами губернатора, російська ППО збила кілька безпілотників. Унаслідок падіння уламків, є пошкодження цивільних об'єктів на території міста. Також було чутно кілька гучних вибухів в районі місцевої електропідстанції. Жителі скаржаться, що у них зникло світло та водопостачання.

Окрім цього, вибухи у ніч на 5 липня лунали в Ростові-на-Дону. За даними оперативних чергових служб, внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БпЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону в Ростові та в Азовському районі. Ростовські медіа цей наліт БпЛА називають «масованим» та «найсильнішим нападом за всю історію».

Читайте також: Розвідка атакувала дронами найбільший пороховий завод у Росії (відео)
Теги: пожежа росія вибух безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пекін підтримує Росію в об'єднанні Глобального Півдня
Врегулювання «кризи в Україні»: Сі Цзіньпін зробив нову заяву
4 липня, 16:27
Росіяни показали відео про удар по летовищу з використанням ракети «Іскандер»
Удар Росії по Миргороду: що насправді сталося на летовищі?
4 липня, 10:20
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
4 липня, 01:13
В Україні створюється і вже використовується зброя майбутнього
Зброя майбутнього: Україна розпочинає еру роботів-убивць – NYT
3 липня, 02:25
Перший ступінь ракети Tianlong-3
У Китаї ракета «втекла» з космодрому і впала на околиці міста
30 червня, 17:58
РФ знову атакує Сумщину дронами і не лише
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
28 червня, 09:20
Санкції не надто заважають росіянам виробляти нову зброю та обладнання
Росія нарощує виробництво зброї: британські експерти підказали, як діяти
27 червня, 09:41
Увесь особовий склад міністерства внутрішніх справ РФ та росгвардії піднімався по тривозі через інцидент у Ростовському СІЗО
Російські силовики вбили ув'язнених, які захопили заручників у СІЗО
16 червня, 13:30
О 7:21 15 червня ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві в Київській області
Гасили три доби. Рятувальники відзвітували про завершення операції на Київщині
15 червня, 08:11

Соціум

Секс-скандал в РПЦ. Впливовий митрополит опинився у ліжку з юним монахом
Секс-скандал в РПЦ. Впливовий митрополит опинився у ліжку з юним монахом
Іспанія вводить «порнопаспорти» для захисту неповнолітніх
Іспанія вводить «порнопаспорти» для захисту неповнолітніх
Партизани підірвали залізницю, якою окупанти доставляли снаряди з Північної Кореї
Партизани підірвали залізницю, якою окупанти доставляли снаряди з Північної Кореї
Словацька міністерка назвала винних у низькій народжуваності в Європі
Словацька міністерка назвала винних у низькій народжуваності в Європі
Море – не туалет: курорт Іспанії вводить штраф для туристів
Море – не туалет: курорт Іспанії вводить штраф для туристів
Росія поскаржилася на масовану атаку дронів на Ростов
Росія поскаржилася на масовану атаку дронів на Ростов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Путін по-іншому заговорив про мирні переговори. Аналіз ISW
32K
Море – не туалет: курорт Іспанії вводить штраф для туристів
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 05 липня: ситуація на фронті
7226
Втрати ворога станом на 5 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
6682
Рада розглядає нові законопроєкти про економічне бронювання

Новини

Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
Вчора, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
Вчора, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Вчора, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
4 липня, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
4 липня, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
4 липня, 12:39

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua