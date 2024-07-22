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Міноборони РФ заявило про атаку понад 70 безлотників, палає біля аеродрому

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Міноборони РФ заявило про атаку понад 70 безлотників, палає біля аеродрому
Безпілотники атакували поблизу аеродрому у російському Морозовську
фото ілюстративне

Під ударом опинився Морозовськ

Міноборони країни-агресорки заявили про збиття нібито 76 БпЛА над п'яти регіонами РФ та в акваторіях Азовського та Чорного морів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Сили ППО вночі знищили 47 БПЛА над Ростовською областю, по одному безпілотнику над Бєлгородською, Воронезькою, Смоленською областями і вісім – над Кубанню. Крім того, 17 БПЛА знищено над акваторіями Чорного та Азовського морів» , – наголосили в міноборони РФ.

Зранку мешканці Ростовської області заявили про атаку безпілотників. Під ударом опинився Морозовськ.

У цьому місті розташований аеродром армії РФ. Тож Морозовськ не перше потрапляє під удар українських безпілотників. Цього разу місцеві повідомили про атаку щонайменше восьми БПЛА. 

Очевидці підтвердили, що вночі 22 липня військовий аеродром російських окупантів опинився під атакою безпілотних літальних апаратів. При цьому в РФ жодних офіційних заяв із цього приводу не було.

«БПЛА вдарили по військовому аеродрому в Морозовську Ростовської області. Там почалася пожежа, але інших подробиць на даний момент немає» , – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 22 липня пролунало кілька гучних вибухів над Туапсе Краснодарського краю Росії, де розташований нафтопереробний завод. У місті по безпілотниках нібито спрацювала система ППО.

Як розповіли місцеві жителі, вибухи зі сторони місцевої нафтобази почали лунати приблизно о 3:30, загалом було чути близько п'яти гучних вибухів.

Теги: Міноборони РФ безпілотник росія

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