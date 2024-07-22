У російському Туапсе пролунали вибухи з боку нафтобази

Загалом було чути близько п'яти гучних вибухів

У ніч на 22 липня пролунало кілька гучних вибухів над Туапсе Краснодарського краю Росії, де розташований нафтопереробний завод. У місті по безпілотниках нібито спрацювала система ППО, пишуть росЗМІ.

Як розповіли місцеві жителі, вибухи зі сторони місцевої нафтобази почали лунати приблизно о 3:30, загалом було чути близько п'яти гучних вибухів.

Уночі пролунало кілька гучних вибухів у Туапсе Краснодарського краю Росії.



Вибухи долинали з боку місцевої нафтобази. pic.twitter.com/7Th4FOhr4L — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 22, 2024

До вибухів очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БпЛА.

Офіційної інформації місцевої влади наразі немає.

Нагааємо, у ніч на 20 липня було атаковано військовий аеродром у Міллерово в Ростовській області. Місцеві жителі повідомляли про атаку БПЛА і понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, поблизу поселення Долотинка.

Згодом стало відомо, що після удару безпілотників на аеродромі Міллерово у Ростовській області пошкоджено будівлі технічно-експлуатаційної частини та склад паливно мастильних матеріалів.