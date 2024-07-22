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У російському Туапсе пролунали вибухи з боку нафтобази

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У російському Туапсе пролунали вибухи з боку нафтобази
фото ілюстративне

Загалом було чути близько п'яти гучних вибухів

У ніч на 22 липня пролунало кілька гучних вибухів над Туапсе Краснодарського краю Росії, де розташований нафтопереробний завод. У місті по безпілотниках нібито спрацювала система ППО, пишуть росЗМІ.

Як розповіли місцеві жителі, вибухи зі сторони місцевої нафтобази почали лунати приблизно о 3:30, загалом було чути близько п'яти гучних вибухів.

До вибухів очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БпЛА.

Офіційної інформації місцевої влади наразі немає.

Нагааємо, у ніч на 20 липня було атаковано військовий аеродром у Міллерово в Ростовській області. Місцеві жителі повідомляли про атаку БПЛА і понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, поблизу поселення Долотинка.

Згодом стало відомо, що після удару безпілотників на аеродромі Міллерово у Ростовській області пошкоджено будівлі технічно-експлуатаційної частини та склад паливно мастильних матеріалів.

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Теги: вибух росія завод

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