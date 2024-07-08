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ФСБ заявила, що зупинила спробу викрадення Україною російського літака

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ФСБ заявила, що зупинила спробу викрадення Україною російського літака
Російські ЗМІ запевняють, що українські спецслужби начебто підкупили російського пілота, щоб той викрав літак
скриншот відео

У Федеральній службі безпеки РФ заявляють, що до операції нібито причетні спецслужби країн НАТО

Російська ФСБ стверджує, що запобігла «спробі українських спецслужб викрасти стратегічний ядерний Ту-22М3 ВКС Росії». Про це з посиланням на пресслужбу ФСБ повідомляють російські пабліки і ЗМІ.

У відомстві заявляють, що до операції нібито причетні спецслужби країн НАТО.

Повідомляється, що українська розвідка буцімто обіцяла російському льотчику $2 млн і громадянство Італії, і за це він нібито мав перегнати ракетоносій в Україну на аеродром під Житомиром.

Зазначається також, що «від пілота ВКС РФ у Києві хотіли отримати дані про російські бойові літаки, у тому числі бортові номери, також погрожували йому та його рідним, вимагаючи підпалити бойову авіаційну техніку».

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення диктатора Володимира Путіна в Україну у росіян зникла «ілюзія безпеки». Жага диктатора до тоталітарного контролю відволікала Федеральну службу безпеки РФ від її антитерористичних обов’язків і знизила її ефективність як органу безпеки. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Також повідомлялося, що у керівництві п’ятої служби Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), яка спеціалізується на зборі розвідданих у РФ та країнах колишнього Радянського Союзу, відбулися кадрові зміни. Про це поінформував Інститут вивчення війни (ISW) з покликання на повідомлення російського опозиційного видання «Важные истории».

До слова, в Одесі викрито двох військових та жінку, які працювали на ФСБ. Фігуранти зливали дані про місце знаходження ППО. Про це повідомляє пресслужба СБУ. Як встановило слідство, аби встановити відповідні координати, агенти систематично об’їжджали Одесу та його прилеглі території. У разі виявлення «потрібних» об’єктів – приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на гугл-картах.

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Теги: розвідка викрадення громадянство відео аеродром літак

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