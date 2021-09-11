Польща, Німеччина і Франція обговорили ризики «Північного потоку – 2»

Польський міністр зазначив, що в його країні продовжують негативно ставитися до газогону

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що необхідно знайти спосіб запобігти тиску Росії на окремі країни після запуску російського газогону «Північний потік – 2». Про це Рау сказав під час спільної пресконференції з очільниками МЗС Німеччини і Франції у рамках святкування 30-річчя створення Веймарського трикутника, передає «Укрінформ».

Польський міністр зазначив, що попри завершення будівництва газогону громадськість і політичні сили в його країні продовжують негативно ставитися до цього проєкту і наголосив на необхідності нейтралізувати ризики, пов'язані із запуском газогону.

«Я сьогодні теж піднімав це питання під час дискусії між нами і висловив сподівання, яке було підтримане нашими колегами: ми зараз шукатимемо таке рішення, аби через дефіцит безпеки, який створює цей проєкт, не стали можливими подальші поділи в Європі, а також збільшення політичної маніпуляції і здійснення політичного тиску Росією на окремі країни нашої частини Європи», - сказав Рау.

Очільник МЗС Польщі додав, що країни Веймарського трикутника співпрацюватимуть у цьому. Крім того, Рау зазначив, що під час обговорення українських питань він із німецьким і французьким колегами «із задоволенням сприйняли рішення, прийняті на саміті «Кримської платформи».

Веймарський трикутник – неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, започатковане у 1991 році в німецькому Веймарі. У рамках об'єднання проводяться зустрічі на рівні міністрів закордонних справ і очільників держав.

Нагадаємо, США продовжують вважати газогін «Північний потік – 2» інструментом геополітичного впливу Кремля, який підриває енергобезпеку Європи, та виступають проти введення його в експлуатацію.

10 вересня, голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер оголосив про завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2. Цей трубопровід має забезпечити доставку російського газу до Європи в обхід України.

Також стало відомо, що Україна продовжить боротися проти «Північного потоку – 2» попри те, що Росія заявила про завершення його будівництва.

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