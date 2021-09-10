США продовжують виступати проти «Північного потоку – 2»

США проти введення газогону в експлуатацію

Російський проєкт підриває економічну безпеку євроатлантичного співтовариства

США продовжують вважати газогін «Північний потік – 2» інструментом геополітичного впливу Кремля, який підриває енергобезпеку Європи, та виступають проти введення його в експлуатацію. Про це заявила під час телефонного брифінгу для журналістів заступниця речника Державного департаменту США Джаліна Портер, пише Укрінформ.

«Ми вважаємо, що Nord Stream 2 є поганою угодою. Ми й надалі виступаємо проти цього газопроводу як російського геополітичного проєкту», – повідомила представниця зовнішньополітичного відомства США.

Вона додала, що російський проєкт «підриває енергетичну безпеку більшої частини євроатлантичного співтовариства».

10 вересня, голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер оголосив про завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2. Цей трубопровід має забезпечити доставку російського газу до Європи в обхід України.

Також стало відомо, що Україна продовжить боротися проти «Північного потоку – 2» попри те, що Росія заявила про завершення його будівництва.

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