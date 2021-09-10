Ціна на газ в Європі побила новий рекорд

Ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні постачання з Росії

Вартість газу в Європі підійшла до позначки в $710 за тисячу кубометрів

Ціна на газ в Європі в ході торгів 10 вересня впритул наблизилася до позначки $710 за тисячу кубометрів, що є новою рекордною ціною. Про це свідчать дані біржі ICE.

Так, вартість жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах в п'ятницю на піку майже досягла $709 за тисячу кубометрів, або €57,91 за мегават-годину.

Зазначимо, в ході торгів 9 вересня ціна жовтневого ф'ючерса на газ на індекс TTF перевищила $700 за тисячу кубометрів, на максимумі досягнувши 57,25 євро за мегават-годину, за даними біржі ICE Futures. Вартість газу в Європі, таким чином, побила рекорд.

До слова, сьогодні Росія оголосила про завершення будівництва «Північного потоку – 2».

Відзначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні постачання з Росії.

Основними причинами рекордного зростання цін на природний газ в Європі як і раніше називають низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму та слабкі темпи закачування, які викликані дефіцитом пропозиції.

Тим часом російський президент Володимир Путін розповів про причини рекордного зростання цін на газ в Європі.

Нагадаємо, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.

Раніше німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік – 2».

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