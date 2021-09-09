Німецькі ЗМІ назвали останню перешкоду для «Північного потоку – 2»

Зміна влади в Німеччині здатна підштовхнути США до нових санкцій проти трубопроводу

Останньою перешкодою для «Північного потоку – 2» може стати наступний уряд Німеччини, німецькі екологи, а також строгі вимоги Єврокомісії. Про це пише німецька газета Handelsblatt.

«Роками бушувала геополітична битва за завершення будівництва газопроводу. Ця битва закінчується – і починається нова: за введення в експлуатацію та юридичну сертифікацію», – йдеться в матеріалі.

Автори матеріалу припускають, що зміна влади в Німеччині здатна підштовхнути США до нових санкцій проти трубопроводу, а також вплинути на рішення суду за позовом «Німецької екологічної організації», яка виступає за анулювання дозволу на будівництво і експлуатацію «Північного потоку – 2».

Крім того, зазначає видання, якщо федеральний уряд відвернеться від цього проєкту, то ЄК «можна буде не боятися конфлікту з Німеччиною, і вона зможе схилитися до того, щоб наполягти на виконанні вимог Газової директиви до Газпрому в повному обсязі».