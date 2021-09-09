Німецькі ЗМІ назвали останню перешкоду для «Північного потоку – 2»
Зміна влади в Німеччині здатна підштовхнути США до нових санкцій проти трубопроводу
Останньою перешкодою для «Північного потоку – 2» може стати наступний уряд Німеччини, німецькі екологи, а також строгі вимоги Єврокомісії. Про це пише німецька газета Handelsblatt.
«Роками бушувала геополітична битва за завершення будівництва газопроводу. Ця битва закінчується – і починається нова: за введення в експлуатацію та юридичну сертифікацію», – йдеться в матеріалі.
Автори матеріалу припускають, що зміна влади в Німеччині здатна підштовхнути США до нових санкцій проти трубопроводу, а також вплинути на рішення суду за позовом «Німецької екологічної організації», яка виступає за анулювання дозволу на будівництво і експлуатацію «Північного потоку – 2».
Крім того, зазначає видання, якщо федеральний уряд відвернеться від цього проєкту, то ЄК «можна буде не боятися конфлікту з Німеччиною, і вона зможе схилитися до того, щоб наполягти на виконанні вимог Газової директиви до Газпрому в повному обсязі».
Відзначимо, що 6 вересня оператор будівництва газопроводу «Північний потік – 2» оголосив про зварювання останньої труби в Балтійському морі. Тепер необхідно лише провести пусконалагоджувальні роботи.
Згідно з інформацією Bloomberg, «Газпром» планує запустити подачу газу через газопровід вже з 1 жовтня.
До слова, в Україну їде спецпосланець США щодо «Північного потоку – 2».
Раніше 6 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «Північний потік – 2» добудують через кілька днів, після чого трубопровід почне працювати. Точні терміни запуску Лавров не назвав.
Також повідомлялося, що Зеленський хоче обговорювати «Північний потік – 2» у нормандському форматі разом із США.
Водночас на зустрічі у Вашингтоні з президентом України Зеленським Байден «особисто гарантував» запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2» у разі порушень і створення небезпечної ситуації для України.
Нагадаємо, російський «Газпром» планує розпочати постачання газу Європі новим газопроводом ще до кінця 2021 року. Разом з тим німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що російському монополісту доведеться продати «Північний потік – 2», щоб він відповідав Газовій директиві Євросоюзу.
Тим часом головний європейський ворог «Газпрому» – польська енергетична компанія PGNiG планує добувати газ в Україні.