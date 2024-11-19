Біля берегів США знайдено рибу «Судного дня»: вона вважається вісником нещасть

З 1901 року риба-ремінь була задокументована всього 20 разів

Зміни в океані можуть бути причиною того, що ці унікальні створіння стали частіше з'являтися на поверхні

6 листопада на березі пляжу Грандв'ю знайшли майже триметрову рибу «Судного дня». Її забрала Національна служба рибальства NOAA для подальшого вивчення. Про це повідомив Алісон Лаф’єр з Інституту океанографії імені Скрипта при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго, повідомляє CNN.

Вперше цього року цей вид знайшли в бухті Ла-Хоя. Іншу ж рибу виявили у вересні в Хантінгтон-Біч. Причини появи й загибелі цих риб залишаються невідомими. Серед можливих чинників науковці називають зміни умов у океані, червоні припливи та вітри Санта-Ана.

Це незвичайне явище, вважають експерти. З 1901 року риба-ремінь була задокументована всього 20 разів, сказав Бен Фрейбл, експерт з риб з Інституту океанографії Скріппса, у заяві в серпні. Зміни в океані можуть бути причиною того, що ці унікальні створіння стали частіше з'являтися на поверхні.

Фрейбл пояснив, що дослідники вказували на такі чинники, як явища Ель-Ніньо і Ла-Нінья, але насправді вчені не знають, що змушує «вісницю Апокаліпсису» спливати на поверхню.

За японськими міфами, риба «Судного дня» на мілководді – передвісник землетрусів та цунамі, пише Atlas Obscura. У 2010 році за рік до найпотужнішого землетрусу в історії Японії на узбережжі країни виявили дюжину представників цього виду. Проте існує й пояснення – тектонічна активність перед землетрусом «вибила» цих риб, «змушуючи» їх викидатися на берег, пише Natural World Facts.

Водночас дослідження 2019 року не виявило зв’язку між появою риби і землетрусами.

До слова, на пляжі Ель-Саблон невеликого містечка в муніципалітеті Льянес (Іспанія) виявили гігантського кальмара завдовжки 10 метрів.

Тварина була виявлена ​​11 жовтня та викликала хвилювання серед місцевих учених. Architeuthis Dux – більш відомого під назвою «гігантський кальмар», дуже важко спостерігати в його природному середовищі, оскільки він живе в глибинах океанів. Він може досягати 17 метрів у довжину і важити 300 кг – це один із найбільших видів кальмарів на планеті. Усього зареєстровано 21 екземпляр, більшість із них живе в Кантабрійському морі.