Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Біля берегів США знайдено рибу «Судного дня»: вона вважається вісником нещасть

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Біля берегів США знайдено рибу «Судного дня»: вона вважається вісником нещасть
З 1901 року риба-ремінь була задокументована всього 20 разів
фото: Courtesy Alison Laferriere/Scripps Institution of Oceanography

Зміни в океані можуть бути причиною того, що ці унікальні створіння стали частіше з'являтися на поверхні

6 листопада на березі пляжу Грандв'ю знайшли майже триметрову рибу «Судного дня». Її забрала Національна служба рибальства NOAA для подальшого вивчення. Про це повідомив Алісон Лаф’єр з Інституту океанографії імені Скрипта при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго, повідомляє CNN.

Вперше цього року цей вид знайшли в бухті Ла-Хоя. Іншу ж рибу виявили у вересні в Хантінгтон-Біч. Причини появи й загибелі цих риб залишаються невідомими. Серед можливих чинників науковці називають зміни умов у океані, червоні припливи та вітри Санта-Ана.

Це незвичайне явище, вважають експерти. З 1901 року риба-ремінь була задокументована всього 20 разів, сказав Бен Фрейбл, експерт з риб з Інституту океанографії Скріппса, у заяві в серпні. Зміни в океані можуть бути причиною того, що ці унікальні створіння стали частіше з'являтися на поверхні.

Фрейбл пояснив, що дослідники вказували на такі чинники, як явища Ель-Ніньо і Ла-Нінья, але насправді вчені не знають, що змушує «вісницю Апокаліпсису» спливати на поверхню.

За японськими міфами, риба «Судного дня» на мілководді – передвісник землетрусів та цунамі, пише Atlas Obscura. У 2010 році за рік до найпотужнішого землетрусу в історії Японії на узбережжі країни виявили дюжину представників цього виду. Проте існує й пояснення – тектонічна активність перед землетрусом «вибила» цих риб, «змушуючи» їх викидатися на берег, пише Natural World Facts.

Водночас дослідження 2019 року не виявило зв’язку між появою риби і землетрусами.

До слова, на пляжі Ель-Саблон невеликого містечка в муніципалітеті Льянес (Іспанія) виявили гігантського кальмара завдовжки 10 метрів.

Тварина була виявлена ​​11 жовтня та викликала хвилювання серед місцевих учених. Architeuthis Dux – більш відомого під назвою «гігантський кальмар», дуже важко спостерігати в його природному середовищі, оскільки він живе в глибинах океанів. Він може досягати 17 метрів у довжину і важити 300 кг – це один із найбільших видів кальмарів на планеті. Усього зареєстровано 21 екземпляр, більшість із них живе в Кантабрійському морі.

Читайте також:

Теги: цунамі риба катастрофа стихійні лиха США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп у перший день на посаді президента може розпочати масову депортацію нелегальних мігрантів
Трамп хоче оголосити надзвичайний стан та залучити військових для масової депортації мігрантів
Вчора, 17:17
Ілон Маск провів зустріч в ООН
Ілон Маск зустрівся з послом Ірану в ООН
15 листопада, 04:45
Камала Гарріс до обрання сенаторкою була окружним прокурором Сан-Франциско та генеральним прокурором Каліфорнії
Гарріс може отримати нову посаду після поразки на виборах – Newsweek
9 листопада, 12:59
Взаємини між знаменитим батьком і його дочкою погіршилися після того, як бізнесмен відкрито засудив її трансгендерний перехід
Дочка Ілона Маска залишає США після перемоги Трампа
8 листопада, 11:21
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
5 листопада, 09:25
Мешканців Нью-Йорка переконують заощаджувати воду
Мешканцям Нью-Йорка бракує життєво важливого ресурсу: влада міста б'є на сполох
5 листопада, 09:10
За словами чиновників, цього року існує більший ризик того, що один із противників США може сприяти політичному насильству після виборів
Росія та Іран готують насильницькі протести в США: дані американської розвідки
23 жовтня, 12:04
Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р.
Візит міністра оборони США до Києва. Зеленський оприлюднив деталі
22 жовтня, 14:57
21 жовтня до Києва приїхав очільник міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін
До Києва прибув глава Пентагону Остін: мета візиту
21 жовтня, 09:09

Соціум

Біля берегів США знайдено рибу «Судного дня»: вона вважається вісником нещасть
Біля берегів США знайдено рибу «Судного дня»: вона вважається вісником нещасть
The Economist випустив обкладинку-ребус з прогнозом на 2025 рік
The Economist випустив обкладинку-ребус з прогнозом на 2025 рік
У столиці Молдови виявлено безпілотник поблизу торгового центру
У столиці Молдови виявлено безпілотник поблизу торгового центру
Норвезький серійний убивця Брейвік виголив на скронях путінський символ
Норвезький серійний убивця Брейвік виголив на скронях путінський символ
З'явилося відео пуску ракет Atacms по складах у Брянській області
З'явилося відео пуску ракет Atacms по складах у Брянській області
Міноборони РФ підтвердило першу атаку України ракетами Atacms по території Росії
Міноборони РФ підтвердило першу атаку України ракетами Atacms по території Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
30K
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН
21K
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат
12K
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК
9327
Зеленський повідомив про приємний сюрприз для школярів із наступного року

Новини

Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua