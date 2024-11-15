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Ілон Маск зустрівся з послом Ірану в ООН

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ілон Маск зустрівся з послом Ірану в ООН
Ілон Маск провів зустріч в ООН
фото з відкритих джерел

Мільярдер Маск обговорив з іранською стороною зниження напруженості між США та Іраном

Мільярдер Ілон Маск зустрівся з послом Ірану ООН Аміром Саїдою Іравані. Сторони обговорили зниження напруженості між Вашингтоном та Тегераном. Про це повідомляє The New York Times та CNN.

У Нью-Йорку відбулася секретна зустріч між союзником обраного президента США Дональда Трампа та представником Ірану, яка тривала понад годину. Іранські офіційні особи повідомили, що під час розмови обговорювали можливі шляхи зниження напруги між США та Іраном. Вони охарактеризували зустріч як «позитивну» і «хорошу новину». Проте Стівен Чунг, директор з комунікацій Трампа, відмовився підтверджувати чи заперечувати цей факт, заявивши, що команда Трампа не коментує повідомлення про приватні зустрічі.

Цікаво, що про зустріч не було повідомлено представників адміністрації чинного президента США Джо Байдена в ООН, і вони не мають незалежного підтвердження її проведення.

Нагадаємо, Трамп нещодавно призначив Ілона Маска головою нового Департаменту урядової ефективності, який займатиметься зменшенням бюджетних витрат та реструктуризацією федеральних агентств.

До слова, американський підприємець Ілон Маск поводить себе як співпрезидент Дональда Трампа, що переміг на виборах. Це викликає неабияке невдоволення в оточенні останнього. Про це пише NBC.

Нагадаємо, раніше Трамп оголосив, що Маск займатиме посаду голови нового Департаменту державної ефективності. Він упевнений, що підприємець сприятиме скороченню витрат у США та прокладе шлях для усунення урядової бюрократії. Крім того, на посаду голови департаменту було призначено бізнесмена Вівека Рамасвамі.

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Теги: Ілон Маск Дональд Трамп США Іран Радбез ООН ООН

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