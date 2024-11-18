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Трамп хоче оголосити надзвичайний стан та залучити військових для масової депортації мігрантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп хоче оголосити надзвичайний стан та залучити військових для масової депортації мігрантів
Трамп у перший день на посаді президента може розпочати масову депортацію нелегальних мігрантів
фото з відкритих джерел

Раніше Трамп обіцяв залучити Національну гвардію, а також урядові установи для реалізації запропонованої ним політики депортації

Новообраний президент США Дональд Трамп підтримав заклики до плану оголошення надзвичайного стану в США з використанням військових ресурсів для реалізації програм масової депортації. Про це пише Newsweek.

На своїй сторінці у соцмережі Truth Social новообраний президент відповів на повідомлення про те, що він розглядає цей крок, щоб забезпечити використання військових ресурсів для здійснення депортації іноземців, які незаконно в’їхали до США.

Консервативний коментатор Том Фіттон написав у своєму дописі: «У звітах нова адміністрація Трампа готова оголосити надзвичайний стан у країні та використовуватиме військові ресурси, щоб зупинити вторгнення Байдена за допомогою програми масової депортації». Відповідаючи на слова Фіттона, Трамп написав: «Правда».

Фіттон є відомим консервативним активістом і президентом Judicial Watch, громадської групи, яка займається розслідуванням корупції в уряді.

Раніше Трамп попередив, що залучить Національну гвардію, а також урядові установи для реалізації запропонованої ним політики депортації. Однак існують питання щодо правових обмежень участі військових у внутрішніх правоохоронних органах.

Нагадаємо, Трамп у перший день нового президентського терміну може розпочати масову депортацію нелегальних мігрантів.

Раніше ексміністр закордонних справ, колишній посол України в США Костянтин Грищенко в інтерв'ю «Главкому» заявив, що  новообраний американський президент Дональд Трамп не буде депортувати з США 20 млн мігрантів, як колись казав, тому що стільки їх у країні просто немає. Але депортації точно будуть.

Як повідомлялося, зять республіканця Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у політиці Вашингтона на Близькому Сході.

До слова, новообраний президент США Дональд Трамп встановив унікальний для американської історії рекорд, призначивши на посади 12 міністрів за 12 днів.

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Теги: депортація Дональд Трамп США мігранти

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