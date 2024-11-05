Мешканцям Нью-Йорка бракує життєво важливого ресурсу: влада міста б'є на сполох

Влада Нью-Йорка закликала мешканців економити воду

Влада Нью-Йорка оголосила про ризик посухи в масштабах міста. Як повідомляється на сайті мерії, у жовтні в Нью-Йорку був зафіксований другий за тривалістю період без опадів з 1869 року. Про це пише The New York Times.

Мер міста Ерік Адамс закликав мешканців якомога економити воду. Влада також розпорядилася, щоб міські служби перейшли в режим економії. «Почавши економити воду зараз, ми робимо все можливе, щоб бути впевненими, що зможемо поливати парки і наповнювати басейни влітку, а також запобігти більш серйозній ситуації з посухою», – сказав Адамс.

Як зазначає The New York Times, заклик міської влади поки що не передбачає жодних обмежень на використання води мешканцями Нью-Йорка.

«Жителі Нью-Йорка об’єднуються під час кризи, і саме зараз, під час посухи, нам потрібно, щоб жителі Нью-Йорка економили якомога більше води», – підкреслив мер Адамс, демонструючи необхідність негайних заходів збереження важливого ресурсу.

На сайті мерії опублікували поради щодо економії води. Серед рекомендацій – приймати душ швидше звичайного, вимикати воду під час миття посуду, полагодити крани, що протікають, і повідомляти про протікання пожежних гідрантів.

За словами Рохіта Аггарвали, уповноваженого Департаменту охорони здоров’я Нью-Йорка, погодні умови призвели до значного зменшення поповнення водних запасів. «Жовтень був найпосушливішим за всю історію спостережень, що призвело до мінімального накопичення води для поповнення резервуарів», – заявив Аггарвала.

До слова, кількість смертей через спеку, відсутність продовольчої безпеки та поширення інфекційних захворювань, викликаних кліматичною кризою, досягла рекордного рівня. Екстремальна посуха охопила майже половину земної поверхні. У результаті ще 151 млн людей зіткнулися з помірною або гострою продовольчою безпекою, ризикуючи недоїданням та іншою шкодою для свого здоров’я.