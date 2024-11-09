Гарріс може отримати нову посаду після поразки на виборах – Newsweek

Чинна суддя Соня Сотомайор може піти у відставку з Верховного суду через проблеми зі здоров'ям

Демократка Камала Гарріс після своєї поразки на президентських виборах може отримати посаду судді Верховного суду США. Про це повідомляє Newsweek.

Напередодні адвокат Бакарі Селлерс, який протягом восьми років був членом Палати представників Південної Кароліни від Демократичної партії, заявив, що 70-річна ліберальна суддя Соня Сотомайор може піти у відставку з Верховного суду через проблеми зі здоров'ям. Це дозволить президенту Джо Байдену висунути на її місце кандидатуру Гарріс.

Камала Гарріс до обрання сенаторкою була окружним прокурором Сан-Франциско та генеральним прокурором Каліфорнії. Видання зазначає, що її призначення на посаду судді без відповідного досвіду було б незвичним, але не безпрецедентним.

Для призначення Гарріс Байдену необхідно буде подати її кандидатуру, а Сенату – затвердити. Наразі демократи мають більшість у Сенаті – 51 голос проти 49 республіканців. Проте вже у січні баланс сил зміниться, оскільки Республіканська партія на виборах взяла більшість у Сенаті.

Видання припускає, що якщо суддя Соня Сотомайор піде у відставку після зміни президента, місце у Верховному суді, ймовірно, займе консервативний суддя. Це може змінити баланс у Верховному суді на користь республіканців.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців. Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.