Росія та Іран готують насильницькі протести в США: дані американської розвідки

За словами чиновників, цього року існує більший ризик того, що один із противників США може сприяти політичному насильству після виборів

За даними американської сторони, у січні російська військова розвідка намагалася завербувати громадянина США для організації протестів на його батьківщині

Росія та Іран можуть спровокувати насильницькі протести в США після президентських виборів, які відбудуться в листопаді. Про це повідомило Associated Press із покликанням на попередження від високопосадовців розвідки у розсекреченій записці.

В опублікованій офісом директора національної розвідки США записці сказано, що Росія та Іран можуть підтримувати насильницькі протести, чи самостійно таємно організувати такі заходи, або заохотити громадян до участі в запланованих заходах місцевими групами. Метою було б посилити розкол, поставити під сумнів результати виборів та ускладнити передавання президентської влади.

Судячи з записки, у січні російська військова розвідка намагалася завербувати громадянина США для організації протестів на його батьківщині. Американець, ймовірно, не знав, що контактував із російськими агентами.

До того ж США вперше звинуватили іранський уряд у прихованій підтримці протестів проти американської підтримки Ізраїлю під час війни в Газі. Розвідники з’ясували, що пов’язані з Іраном особи запропонували покрити витрати на поїздку на цьогорічні протести у Вашингтоні.

За словами чиновників, цього року існує більший ризик того, що один із противників США може сприяти політичному насильству після виборів. Пояснюється це тим, що офіційні особи Ірану та РФ тепер краще розуміють складний процес, який Сполучені Штати використовують для сертифікації голосування.

Особливо ризикованим називається період між днем виборів та інавгурацією нового президента, оскільки іноземні противники та внутрішні екстремісти можуть спробувати зірвати сертифікацію виборів, використовуючи оманливі твердження або невинні порушення. Занепокоєння щодо безпеки вже спонукало працівників виборчих дільниць у деяких громадах встановити куленепробивне скло та тривожні кнопки.

Окрім планів вплинути на результат виборів, чиновники кажуть, що Росія, Іран і Китай хочуть підірвати єдність США, поширюючи неправдиві та оманливі заяви про вибори, голосування та гострі питання, такі як імміграція, економіка чи федеральна реакція на останні урагани.

За оцінками видання, для Росії, яка прагне зменшити підтримку України, це означає надання переваги кандидату від республіканців Дональду Трампу, який хвалив диктатора РФ Володимира Путіна та критикував НАТО. Водночас Іран намагався завдати шкоди кампанії Трампа шляхом дезінформації та зламу електронної пошти. Іранські лідери раніше обіцяли помститися Трампу за те, що його адміністрація припинила ядерну угоду з країною, відновила санкції та наказала вбити іранського генерала Касема Сулеймані.

«Росія, ймовірно, спробує розпалити протести в США, незалежно від того, хто очолить Білий дім, заявив представник офісу директора національної розвідки. Офіційні особи очікують, що відповідь Росії буде більш агресивною, якщо Гарріс переможе Трампа», – йдеться в публікації.

Чиновники також попередили, що охочі втрутитися у вибори групи також можуть використовувати загрозу насильства на дільницях, щоб не дати певним групам виборців проголосувати. Дещо схоже трапилося 2020 року, коли іранські хакери видавали себе за членів ультраправої організації Proud Boys і надсилали електронні листи з погрозами виборцям від Демократичної партії.

Росія, Китай та Іран відкинули заяви про те, що вони прагнуть втрутитися у вибори в США. Речник місії Ірану в ООН вказав на минулі заяви, у яких заперечується намір втручатися в американську політику. Представник посольства Китаю у Вашингтоні сказав, що заяви офіційних осіб США щодо китайської дезінформації «сповнені зловмисних спекуляцій проти Китаю». Повідомлення, залишене в посольстві Росії, не було негайно повернуто 22 жовтня.

Нагадаємо, що виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.