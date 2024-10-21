До Києва прибув глава Пентагону Остін: мета візиту

Остін планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим

У понеділок, 21 жовтня, до Києва приїхав із візитом очільник міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Остін прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні «залежить від неминучих президентських виборів у США, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронты».

Так, Остін планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.

«Візит міністра також стане моментом для нього, щоб "відступити" і поглянути на «дугу» відносин США та України за останні два з половиною роки війни», – сказав високопоставлений чиновник оборони.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін не може підтвердити повідомлення про відправку Північною Кореєю військ до Росії напередодні можливого розгортання у війні в Україні. Ллойд Остін зауважив, що такий крок КНДР викликав би занепокоєння, якщо це виявиться правдою.