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Годинник Судного дня перевели ще на 10 секунд через війну в Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Годинник Судного дня перевели ще на 10 секунд через війну в Україні
Годинник Судного дня перевели на 10 секунд ближче до опівночі
фото: AP

Тепер до «півночі» (ядерного та інших катаклізмів, що загрожують людству) залишається лише 90 секунд

24 січня 2023 року так званий Годинник Судного дня перевели ще на 10 вперед: стрілка зупинилася за 90 секунд від опівночі, що означає «час безпрецедентної небезпеки» для людства, зокрема через війну в Україні. Про це повідомляє Sky News.

«Тонко завуальовані погрози Росії застосувати ядерну зброю нагадують світу, що ескалація конфлікту є жахливим ризиком. Ймовірність того, що конфлікт може вийти з-під чийогось контролю, залишається високою», – заявили члени ради директорів видання Bulletin of the Atomic Scientists, які ухвалювали рішення про переведення годинника.

Там також зазначили, що загрозу становлять розширення своїх ядерних можливостей Китаєм, випробування ракет середньої та великої дальності Північною Кореєю, збільшення потужностей Ірану зі збагачення ураном та розвиток Індією свого ядерного арсеналу.

Іншими факторами, які вплинули на рішення про переміщення годинника вперед, є кліматична криза та викиди вуглекислого газу, зростання біологічних загроз, таких як Covid-19, а також дезінформація.

За словами атомників, переведення стрілок годинника на 10 секунд за всю історію максимально наблизило людство до глобальної катастрофи. До цього останні три роки Годинник Судного дня встановлювався на позначці за 100 секунд до півночі.

Годинник Судного дня – це символічний хронометр, проєкт американського журналу вчених-атомників Bulletin of the Atomic Scientists, запущений 1947 року творцями першої атомної бомби. Цей годинник показує, скільки часу залишається до «півночі» – ядерного та інших катаклізмів, що загрожують людству. З 2019 року стрілки Годинника Судного дня пересунулися на 30 секунд уперед. Тоді на них було дві хвилини до кінця світу.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, в Україну з робочим візитом прибув президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Лідери двох країн обговорили подальшу підтримку України у війні.

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Теги: криза дезінформація конфлікт погрози війна

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