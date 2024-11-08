Дочка Ілона Маска залишає США після перемоги Трампа

Взаємини між знаменитим батьком і його дочкою погіршилися після того, як бізнесмен відкрито засудив її трансгендерний перехід

Результати виборів у США підштовхнули Вів'єн Дженну Вілсон до рішучого кроку

Трансгендерна дочка Ілона Маска Вів'єн Дженна Вілсон вирішила покинути Сполучені Штати після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Про це вона заявила в дописі на платформі Threads.

Вів'єн розповіла, що задумувалася про еміграцію вже деякий час, але саме результати виборів підштовхнули її до рішучого кроку.

«Я не бачу свого майбутнього в Сполучених Штатах», – написала дочка Маска.

Вона пояснила, що навіть за відсутності нових обмежень для трансгендерів у країні, суспільні настрої та підтримка Трампа залишаються для неї неприйнятними. Місце майбутнього проживання Вів'єн наразі не розкриває.

Як відомо, Ілон Маск активно підтримує Трампа та зробив значний у його виборчу кампанію.

Взаємини між знаменитим батьком і його дочкою погіршилися після того, як бізнесмен відкрито засудив її трансгендерний перехід. Маск заявив, що його сина «вразив вірус толерантності», через що він дозволив операцію з переходу. Через це Вів'єн публічно критикувала батька.

Мапа президентських виборів у США

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

До слова, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск опублікував колаж, де він з раковиною в Овальному кабінеті Білого дому. Ймовірно, мільярдер натякав, що на президентських виборах у США переможе Дональд Трамп.