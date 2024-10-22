Візит міністра оборони США до Києва. Зеленський оприлюднив деталі

Український лідер обговорив із Остіном допомогу в розмірі 8 мільярдів

Сполучені Штати Америки готують ще кілька пакетів допомоги Україні, які будуть направлені на вітчизняне виробництво зброї. Про це заявив президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Остін (міністр оборони США Ллойд Остін, – «Главком») привіз пакет 400 мільйонів. Ми домовлялись із президентом Байденом, що зараз будуть часто пакети. Сьогодні 400 мільйонів, а також найближчі дні ще один пакет повинен бути на 800 мільйонів. Ті 800 мільйонів – це перший транш у наше виробництво, нашу далекобійність. Потім має бути наступний транш також на далекобійність в розмірі 700-800 мільйонів. Також обговорювали питання про 8 мільярдів, про які ми домовилися: яка частина з них до кінця року може бути у вітчизняному виробництві. Звісно, хотілося б усі їх отримати», – зазначив глава держави.

Також, за його словами, обговорювали з Остіном і питання НАТО.

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва. Глава Пентагону планував зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.

Як повідомлялося, у ході зустрічі Зеленського з главою Пентагону Ллойдом Остіном було обговорено питання оборонних пріоритетів, підготовки до зими та розширення використання далекобійної зброї.

До слова, міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на $400 млн. До нього увійшли ракети, боєприпаси та військова техніка зокрема йдеться про:

додаткові боєприпаси для систем Himars;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;

протитанкові ракетні комплекси TOW;

протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;

гусеничні бронетранспортери M113;

обладнання супутникового зв’язку;

стрілецька зброя та боєприпаси;

гранати та тренувальне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.

Раніше стало відомо, що Україна вже тривалий час розробляє дрон, здатний перехоплювати російські безпілотники-камікадзе іранської розробки Shahed-136.