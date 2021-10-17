Стало відомо, хто вбив британського депутата-консерватора

За даними ЗМІ, депутата Емесса зарізав син екс-радника прем'єр-міністра Сомалі

Депутата британського парламенту від правлячої Консервативної партії Девіда Еммесса зарізав син колишнього високопоставленого африканського чиновника. Про це повідомляє британська газета The Times.

Харбі Алі Куллане, екс-радник прем'єр-міністра Сомалі, розповів виданню, що його 25-річний син зараз перебуває під вартою. Сам батько шокований і зовсім не очікував подібного від свого сина.

За даними джерел газети, Алі Харбі Алі раніше підозрювався в радикальних поглядах, а перед тим, як вбити Еммесса, був направлений на спеціальну програму дерадикалізації. Слідство вважає, що він діяв один.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що 69-річний британський депутат Девід Емесс отримав кілька ножових поранень під час зустрічі зі своїми виборцями в церкві міста Лі-он-Сі в Ессексі. Його поранив чоловік, який зайшов до храму під час зібрання.

Медики надавали йому допомогу на місці події, однак врятувати політика не вдалося.

Емесс вперше був обраний до парламенту Британії в 1983 році, а потім балотувався на виборах в 1997 році.

Ножова атака на зустрічі Емесса з виборцями перегукується з вбивством депутатки Джо Кокс з Лейбористської партії в 2016 році всього за кілька днів до референдуму щодо Brexit.

До слова, президент Зеленський поїде з візитом у Велику Британію. Це станеться наприкінці жовтня.