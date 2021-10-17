  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Стало відомо, хто вбив британського депутата-консерватора

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Емес підтримував консервативні сили Великобританії напротязі десятків років - Стало відомо, хто вбив британського депутата-консерватора
    Емес підтримував консервативні сили Великобританії напротязі десятків років
    фото з відкритих джерел

    За даними ЗМІ, депутата Емесса зарізав син екс-радника прем'єр-міністра Сомалі

    Депутата британського парламенту від правлячої Консервативної партії Девіда Еммесса зарізав син колишнього високопоставленого африканського чиновника. Про це повідомляє британська газета The Times.

    Харбі Алі Куллане, екс-радник прем'єр-міністра Сомалі, розповів виданню, що його 25-річний син зараз перебуває під вартою. Сам батько шокований і зовсім не очікував подібного від свого сина.

    За даними джерел газети, Алі Харбі Алі раніше підозрювався в радикальних поглядах, а перед тим, як вбити Еммесса, був направлений на спеціальну програму дерадикалізації. Слідство вважає, що він діяв один.

    Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що 69-річний британський депутат Девід Емесс отримав кілька ножових поранень під час зустрічі зі своїми виборцями в церкві міста Лі-он-Сі в Ессексі. Його поранив чоловік, який зайшов до храму під час зібрання.

    Медики надавали йому допомогу на місці події, однак врятувати політика не вдалося.

    Емесс вперше був обраний до парламенту Британії в 1983 році, а потім балотувався на виборах в 1997 році.

    Ножова атака на зустрічі Емесса з виборцями перегукується з вбивством депутатки Джо Кокс з Лейбористської партії в 2016 році всього за кілька днів до референдуму щодо Brexit.

    До слова, президент Зеленський поїде з візитом у Велику Британію. Це станеться наприкінці жовтня.

    Теги: ЗМІ депутат вбивство партії політика Сомалі Велика Британія чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, хто вбив британського депутата-консерватора