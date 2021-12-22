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    Лукашенко заявив про затримання в Білорусі групи «терористів»

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    Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі затримано семеро людей за спробу &laquo;вчинити теракти&raquo; - Лукашенко заявив про затримання в Білорусі групи «терористів»

    Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі затримано семеро людей за спробу «вчинити теракти»

    фото: belta.by

    «Терористи» нібито хотіли напасти на держслужбовців, працівників прокуратури і суддів

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання сімох «терористів», ще одного шукають – він міг втекти до Росії. Про це пише білоруське державне видання «Белта».

    Як заявив Лукашенко, про затримання «терористів» йому сьогодні вночі повідомили силовики.

    «Міністр внутрішніх справ мені доповів. Сьогодні вночі - вчора вдень затримали шістьох або сімох людей, які намагалися вчинити теракти. Деякий (час) ми просто спостерігали і чекали, коли вони під камеру це зроблять. Усе зняли. Проти державних службовців, особливо проти працівників прокуратури, і навіть на суддів уже покотили», – сказав диктатор.

    Він уточнив, що група нібито хотіла «вчинити теракти», напавши на держслужбовців, працівників прокуратури і суддів.

    «Семеро людей затримали. Одного шукаємо. Знайдемо, начебто, в Росію побіг. Але там привезуть нам його», – додав Лукашенко.

    До слова, Лукашенко знову шантажує НАТО.

    Раніше повідомлялося, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що у новому союзі із Росією врахують усі помилки ЄС, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу.

    Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

    Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

    Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

    Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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    Теги: Білорусь теракт Олександр Лукашенко тероризм арешт
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    Лукашенко заявив про затримання в Білорусі групи «терористів»