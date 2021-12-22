Лукашенко заявив про затримання в Білорусі групи «терористів»
Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі затримано семеро людей за спробу «вчинити теракти»
«Терористи» нібито хотіли напасти на держслужбовців, працівників прокуратури і суддів
Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання сімох «терористів», ще одного шукають – він міг втекти до Росії. Про це пише білоруське державне видання «Белта».
Як заявив Лукашенко, про затримання «терористів» йому сьогодні вночі повідомили силовики.
«Міністр внутрішніх справ мені доповів. Сьогодні вночі - вчора вдень затримали шістьох або сімох людей, які намагалися вчинити теракти. Деякий (час) ми просто спостерігали і чекали, коли вони під камеру це зроблять. Усе зняли. Проти державних службовців, особливо проти працівників прокуратури, і навіть на суддів уже покотили», – сказав диктатор.
Він уточнив, що група нібито хотіла «вчинити теракти», напавши на держслужбовців, працівників прокуратури і суддів.
«Семеро людей затримали. Одного шукаємо. Знайдемо, начебто, в Росію побіг. Але там привезуть нам його», – додав Лукашенко.
До слова, Лукашенко знову шантажує НАТО.
Раніше повідомлялося, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що у новому союзі із Росією врахують усі помилки ЄС, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу.
Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.
Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.
Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.
Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.