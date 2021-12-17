Поцупив ідею в Гордона? Лукашенко продаватиме одяг з власним зображенням

Одяг із зображенням білоруського диктатора та його висловами незабаром з'явиться у продажу

З 18 грудня бажаючі зможуть купити одяг із висловами та портретами диктатора

З 18 грудня в одному з торгівельних центрів Мінська (Республіка Білорусь) відкриється магазин з одягом та сувенірною продукцією, що міститиме портрети та вислови білоруського диктатора Лукашенка. Про це повідомляє білоруський провладний Telegram-канал «Пул первого».

Повідомляється, що магазин спеціально вирішили відкрити напередодні новорічних свят, щоб бажаючі мали можливість придбати оригінальні подарунки. Оскільки його рекламує провладний Telegram, можна припустити, що відкриття магазину є ініціативою політтехнологів Лукашенка, спрямованою на збільшення його популярності, зокрема, серед молодого покоління білорусів.

На світлинах, що опублікував Telegram-канал, зображені предмети одягу з портретами самопроголошеного очільника Білорусі та деякими його відомими фразами.

фото:Пул первого/Telegram

Нагадаємо, влітку 2020 року у Білорусі відбулися чергові президентські вибори. Згодом Центрвиборчком оголосив результати, згідно з якими чинний на той момент керівник держави отримав 80,1% голосів, здобувши перемогу в першому турі.

У відповідь на це по всій країні почалися масові мирні протести, а згодом – і страйки на підприємствах. Олександр Лукашенко відповів на народне невдоволення массовими силовими розгонами, а також арештами та затриманнями активістів. Пізніше стало відомо, що білоруські силовики били та катували затриманих.

Найбільш активних критиків режиму Лукашенка почали запроторювати за ґрати.

Раніше повідомлялося, що суд у Білорусі дав 18 років колонії чоловіку опозиціонерки Тихановської.

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