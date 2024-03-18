Блокада кордону. Активістка пояснила, чому українці у Польщі не протестують

«Не треба думати, що діаспора, це щось надмогутнє, що махне чарівною паличкою і все зміниться», – активістка

Наталя Панченко: «Я особисто вважаю деструктивним, якщо ми просто виведемо діаспору на кордон»

Масовий протест української діаспори на кордоні зіграє на руку російській пропаганді та зіпсує відносини між Варшавою та Києвом. Таку думку висловила правозахисниця, представниця української діаспори у Польщі та лідерка української громадської організації «Євромайдан Варшава» Наталя Панченко в інтерв’ю «Главкому».

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«Я особисто вважаю деструктивним і таким, що зіграє на руку російській пропаганді, якщо ми просто виведемо діаспору на кордон чи ще кудись і зробити антипротест. Не це є метою нашої організації. Такі дії до всього ще б погіршили стосунки Києва та Варшави. Ми за добросусідські, дружні відносини. Врешті-решт, це наш найближчий сусід і партнер у цій війні», – підкреслила вона.

Панченко додала, що проблема з протестами на кордоні потребує часу та терпіння. «І не треба думати, що діаспора, це щось надмогутнє, що махне чарівною паличкою і все зміниться. Це такі ж самі прості люди, як і ті, хто в Україні. Просто після роботи вони ще встигають відстоювати інтереси України та робити важливі для неї справи», – підкреслила правозахисниця.

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Представниця української діаспори розповіла, що до другої річниці повномасштабного вторнення 24 лютого відбулася масштабна акція, в якій взяли участь понад 20 тис. людей.

«Лише наша організація після початку повномасштабного вторгнення провела у Польщі понад 150 акцій, а є ще інші, які теж організовують. Я поки не знаю жодної іншої діаспори в Польщі, яка була би в стані організовувати щось масштабніше. Тому що нас тут найбільше і ми досить добре інтегровані. Наприклад, у нас на найбільших акціях – у середньому 20-30 тис», – наголосила Панченко.

Правозахисниця підкреслила, що у Кракові від початку повномасштабної війни протести йдуть щодня, але, за її словами, «чомусь про це ніхто в Україні не знає». На її переконання, українські ЗМІ мають частіше про це писати.

«У Польщі і так всі прекрасно пам’ятають, що іде війна. А ми ще й робимо фотовиставку у Сеймі, чи привозимо жертв війни, або організовуємо благодійний концерт у Опері. Там ми говоримо, що відбувається війна. На мою особисту думку, це набагато ефективніше, ніж просто стояти на вулиці в тому ж місці з тими самими гаслами кожен тиждень», – заявила Наталя Панченко.

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Представниця української діаспори додала, що від початку блокування кордону представники громадської організації написали кілька петицій і листів, а також зустрічалися з політиками, які будуть приймати рішення.

Нагадаємо, наступного тижня Європейська комісія представить нові законодавчі пропозиції для задоволення вимог фермерів-протестувальників.

Як повідомлялося, уряд України готовий погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції, однак влада очікує, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії.

До слова, на мітингу польських фермерів у Варшаві перед будівлею Сейму відбулися сутички між протестувальниками та поліцією. Кілька поліцейських дістали поранення, близько десятка людей були затримані.

Нагадаємо, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня. Зазначається, що нова акція розпочнеться 10 березня поблизу пункту пропуску «Гребенне», що навпроти українського пункту «Рава-Руська».