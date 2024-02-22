Хто стоїть за «польськими фермерами»?

Глава МВС Польщі Марчін Кервінський повідомив, що стосовно цього «фермера» вжито заходів

Протести «фермерів з Польщі» остаточно вийшли за рамки «спору господарюючих суб’єктів» і перетворились на політичні. І з наявними ознаками російського втручання.

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Насправді, 21 лютого стало відомо, що одним із польських «фермерів», який їхав із плакатом «Путіне, наведи лад і з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом», виявився агент російських спецслужб Пйотр Панасюк, внесений у базу «Миротворець».

На своїх сторінках у соцмережах він підтримує окупантів та пропагує російську агресію, при цьому називає себе «кваліфікованим істориком, геополітиком, геостратегом». На «Миротворці» вказано зв’язок Панасюка з Рафалом Меклером – лідером польських ультраправих.

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Глава МВС Польщі Марчін Кервінський повідомив, що стосовно цього «фермера» вжито заходів. «Говорити зараз антиукраїнські тиради, вихваляти Путіна і закликати його добити українців, звучить як спроба захопити фермерський рух безвідповідальними елементами або пропутинськими агентами», – заявив речник МЗС Павел Вронський у коментарі RMF FM. І додав, що для нього немає значення, чи «проросійські вимоги» висувають агенти, чи «корисні ідіоти».

За його словами, інциденти, подібні до вивішування звернення до Путіна на тракторі, «шкодять Польщі і репутації польського народу, який першим прийняв українців і відкрив їм свої будинки» і вигідні Путіну. Вронський закликав організаторів страйків подивитися, хто додає «проросійський наратив» у протести, і дистанціюватися від таких людей.

І це дійсно важливо, адже інші протестувальники бачили, хто і з якими гаслами їде попереду колони, і мовчали. З цього приводу польським та іншим європейським «фермерам» варто пам’ятати одну просту річ: їхня хата не скраю, а наступна. Якщо не зупинити Путіна і таких «трактористів». На українському Донбасі (за його «настамнетовскою» брехнею зразка 2014 року) теж з них все починалося.